Мод для Max Payne 2 возвращает лицо Сэма Лейка и добавляет режим от первого лица

Поклонники Max Payne, для вас есть кое-что особенное. Моддер hevitonttu22 выпустил новую версию своего мода Max Payne 2, который возвращает в игру лицо Сэма Лейка и представляет экспериментальный режим от первого лица.
Последняя версия мода Max Payne 2: Old School Remix также содержит некоторые другие настройки и улучшения. Например, моддер переработал экраны загрузки уровней и внутриигровые эффекты окружения. Игра также теперь закончится, если Макс убьет невинных людей. Кроме того, MP5 теперь фактически глушится, M79 имеет безопасную дальность стрельбы, а дробовик Jackhammer имеет более высокую скорострельность.
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Вот несколько скриншотов, демонстрирующих лицо Сэма Лейка в Max Payne 2.
Режим от первого лица лишний. Как раз фишка игры это зрелищное и кинематогрофичное замедление, а от первого лица все это теряется. Но пару разиков сыграть для веселья стоит
Я, если честно, когда впервые увидел лицо из первой части, то подумал, что это фотошоп... А потом, когда понял, что это действительно в самой игре, искал мод, который делает его лицо как во 2-ой части. А тут наоборот ಠ_ಠ
от перваго лица для даунят режим. кайф крутиться и так сяк под пульками
баян