Мод для Max Payne 2 возвращает лицо Сэма Лейка и добавляет режим от первого лица ©

Поклонники Max Payne, для вас есть кое-что особенное. Моддер hevitonttu22 выпустил новую версию своего мода Max Payne 2, который возвращает в игру лицо Сэма Лейка и представляет экспериментальный режим от первого лица.

Последняя версия мода Max Payne 2: Old School Remix также содержит некоторые другие настройки и улучшения. Например, моддер переработал экраны загрузки уровней и внутриигровые эффекты окружения. Игра также теперь закончится, если Макс убьет невинных людей. Кроме того, MP5 теперь фактически глушится, M79 имеет безопасную дальность стрельбы, а дробовик Jackhammer имеет более высокую скорострельность.

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Вот несколько скриншотов, демонстрирующих лицо Сэма Лейка в Max Payne 2.