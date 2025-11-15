Мод Max Payne 2 RTX Remix добавляет трассировку пути очень высокой ценой - от 1200+ до 36 кадров в секунду на RTX 5080

Новый мод RTX Remix для Max Payne 2 добавляет трассировку пути в несколько ранних локаций, предлагая потрясающие визуальные эффекты. Однако даже на мощных видеокартах, таких как RTX 5080, эта технология освещения без должной оптимизации оказывается настоящим убийцей производительности.

В новом сравнительном видео, опубликованном MxBenchmarkPC, показана параллельно работающая модифицированная версия с трассировкой путей и базовая версия второй части серии в разрешении 4K с NVIDIA DLSS, что подчёркивает, насколько потрясающе выглядят некоторые локации с трассировкой путей.

В то же время, сравнительное видео наглядно демонстрирует, насколько сильно трассировка путей нагружает современное игровое оборудование: производительность падает с 1255 к/с в базовой игре до всего 38 к/с в моде на RTX 5080 с NVIDIA DLSS в режиме «Производительность», что представляет собой поразительное падение производительности на 97%. Только с генерацией кадров в модифицированной игре частота кадров превышает 60 кадров в секунду.

Хотя текущие моды RTX Remix, как правило, требуют очень мощного оборудования для работы с приемлемой частотой кадров, эти обновления, вероятно, по-прежнему будут лучшим вариантом для ремастеров игр, которые не получат официальных обновлений с реализацией новейших графических технологий. Среди них — Grand Theft Auto 4, чей ремастер вряд ли получит поддержку трассировки пути, судя по ремастерам, выпущенным Rockstar Games на данный момент.

Будем надеяться, что игровое оборудование в конечном итоге подтянется, и эти неофициальные ремастеры станут доступны большинству игроков, даже тем, у кого нет доступа к топовому оборудованию.