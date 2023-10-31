Remedy раскрыла свои финансовые результаты - ремейки Max Payne перешли на следующий этап разработки

Компания Remedy раскрыла свои текущие финансовые показатели за третий квартал 2023 года, и, хотя она пока не может оценить успех Alan Wake 2, это, несомненно, улучшит ее финансовое положение. В настоящее время выручка снизилась на 1,1% до 7,8 млн евро, а руководитель признал, что операционные убытки в третьем квартале года выросли. Но они ожидали этого, поскольку у них давно не было новой игры и они инвестируют в несколько проектов одновременно.
Что касается Control 2, то она все еще находится на стадии концепции, а вот мультиплеерная Condor во вселенной Control перешла к стадии производства. Условно-бесплатный кооперативный шутер Vanguard (кодовое название) подходит к финалу стадии одобрения концептов
Control 2 продолжает находиться на стадии проверки концепции. Планы на сиквел очень амбициозны, и мы наблюдаем хороший прогресс как в проектировании, так и в создании игры. В ближайшие несколько кварталов мы продолжим работу на этом этапе. Мы сосредоточимся на проверке выявленных ключевых элементов, прежде чем перейти к следующему этапу и увеличить численность команды.
В прошлом году было подтверждено, что Remedy и Rockstar объединят усилия для создания совместного ремейка Max Payne 1 и 2, и теперь Remedy представила обновленную информацию о его разработке. В своем последнем квартальном финансовом отчете финская студия подтвердила, что игра, которая в начале этого года находилась на стадии пробной версии, теперь перешла в стадию "готовности к производству". Несмотря на то, что игра еще не запущена в производство, разработчик утверждает, что у него "появилась ясность" в отношении ее "стиля и масштаба".
В настоящее время о Max Payne 1 и 2 Remake известно не так много, но недавно креативный директор и сценарист Сэм Лейк заявил, что это "большой проект", в рамках которого обе оригинальные игры будут "доведены до современных стандартов и объединены в одну".
Будет достаточно если в Максе графика будет как в 4 Резике, пж не надо такой жести с системами как в Алане
в резике отвратительная рафика
там толком нет теней и затенения все черное так же унылое освещение
я бы сказал достаточно графики квантумбрейк но никак не резика
тебя не кто не услышит и не увидит за пределами PG
Там отличная визуальная часть при весьма качественной, а главное - стабильной графике, и при этом без никому не нужных излишеств.
Уже услышали и увидели. Это работает немного по другому.
Как же меня напрягают эти слова...
В слайдах за 22-ой год как то так..
Но я всё таки бы хотел раньше увидеть ремейки Макса,нежели 2-ой Контрол...Хотя и и продолжение Контролки тоже жду.
планы иногда могут меняться это норма
Значит ближайшие пару лет от Ремеди нормальных игр не будет, печалька.
Мультиплеер по контролу, зачем? Игры ремеди типа Алана вейка, контрола и квантум брейка скорее нишевые продукты, мне они нравятся, но даже я не понимаю нахрена играть в мультиплеер по вселенной контрола)
Учитывая, что они совсем не продолжительные стоило бы объединить в одну. Сюжет вполне можно связать.
Очевидно что движок будет как в аланвейк 2 то есть опять сеточные шейдеры ! Опять ребята которые сидят на пентиумах 3 будут ныть что игра не оптимизирована . А им бы хотелось ещё лет двадцать на 1080 посидеть ...
Это конечно здорово, но было бы приятно поиграть во что нибудь новое, к примеру Quantum Break 2, зачем они делают эту нишевую бредятину Control 2 да еще с мультиплеером, странные эти remedy, что за тормозы там работают.
У них нет прав на Quantum Break, они у Майкрософт. А Майкам не нужна вторая часть.
Дело в том что в Quantum Break главный герой это мужик, а в Control женщина, поэтому надо делать игру с ГГ женщиной, так как феминизм шагает по планете, и все игры должны делаться с повесткой - феминизм, чёрные, ЛГБТ, а интересный сюжет или игровой процесс, это вторичное и третичное!
Starfield доказал, что ультра феминистический матриархат, и мультикультурализм с перекосом в чёрных, в этой вселенной, не кому не интересен!
Скатившиеся кокстары и ремеди, еле осилившие вторую часть спустя 13 лет, о да, ремейк будет на уровне индийского поделия Гта трилоджи.
Страшно подумать какие будут сист.требования ,если как в алане 2 то писец!