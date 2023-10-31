Remedy раскрыла свои финансовые результаты - ремейки Max Payne перешли на следующий этап разработки

Компания Remedy раскрыла свои текущие финансовые показатели за третий квартал 2023 года, и, хотя она пока не может оценить успех Alan Wake 2, это, несомненно, улучшит ее финансовое положение. В настоящее время выручка снизилась на 1,1% до 7,8 млн евро, а руководитель признал, что операционные убытки в третьем квартале года выросли. Но они ожидали этого, поскольку у них давно не было новой игры и они инвестируют в несколько проектов одновременно.

Что касается Control 2, то она все еще находится на стадии концепции, а вот мультиплеерная Condor во вселенной Control перешла к стадии производства. Условно-бесплатный кооперативный шутер Vanguard (кодовое название) подходит к финалу стадии одобрения концептов

Control 2 продолжает находиться на стадии проверки концепции. Планы на сиквел очень амбициозны, и мы наблюдаем хороший прогресс как в проектировании, так и в создании игры. В ближайшие несколько кварталов мы продолжим работу на этом этапе. Мы сосредоточимся на проверке выявленных ключевых элементов, прежде чем перейти к следующему этапу и увеличить численность команды.

В прошлом году было подтверждено, что Remedy и Rockstar объединят усилия для создания совместного ремейка Max Payne 1 и 2, и теперь Remedy представила обновленную информацию о его разработке. В своем последнем квартальном финансовом отчете финская студия подтвердила, что игра, которая в начале этого года находилась на стадии пробной версии, теперь перешла в стадию "готовности к производству". Несмотря на то, что игра еще не запущена в производство, разработчик утверждает, что у него "появилась ясность" в отношении ее "стиля и масштаба".

В настоящее время о Max Payne 1 и 2 Remake известно не так много, но недавно креативный директор и сценарист Сэм Лейк заявил, что это "большой проект", в рамках которого обе оригинальные игры будут "доведены до современных стандартов и объединены в одну".