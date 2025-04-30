Remedy рассказала о ходе разработки ремейка Max Payne

Компания Remedy сегодня опубликовала новый финансовый отчет за период с января по март 2025 года. В документе также затрагивается тема грядущих проектов компании.

Согласно официальному сообщению, Remedy «добилась большого прогресса на этапе полного производства» Max Payne 1 и 2 Remake. За последний квартал «команда последовательно продвигалась к важным этапам производства по нескольким важнейшим направлениям, сотрудничая с Rockstar Games, издателем игры», заявил генеральный директор Remedy.

По информации, предоставленной Remedy, над ремейком, выходящим на XSX, PS5 и PC, уже более 10 месяцев трудятся около 200 человек. Бюджет, как ожидается, будет аналогичен Alan Wake 2, а производство займет около двух лет, так что самое раннее, что можно ожидать, - это конец 2026 года. Игра будет издана единым релизом (так что мы получим Max Payne и Max Payne 2 в комплекте).

Дополнительная информация о Max Payne должна появиться в августе, в сводке за второй квартал 2025 года, которую подготовит Remedy.