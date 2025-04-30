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Max Payne 2: The Fall of Max Payne 14.10.2003
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.2 2 511 оценок

Remedy рассказала о ходе разработки ремейка Max Payne

Gruz_ Gruz_

Компания Remedy сегодня опубликовала новый финансовый отчет за период с января по март 2025 года. В документе также затрагивается тема грядущих проектов компании.

Согласно официальному сообщению, Remedy «добилась большого прогресса на этапе полного производства» Max Payne 1 и 2 Remake. За последний квартал «команда последовательно продвигалась к важным этапам производства по нескольким важнейшим направлениям, сотрудничая с Rockstar Games, издателем игры», заявил генеральный директор Remedy.

По информации, предоставленной Remedy, над ремейком, выходящим на XSX, PS5 и PC, уже более 10 месяцев трудятся около 200 человек. Бюджет, как ожидается, будет аналогичен Alan Wake 2, а производство займет около двух лет, так что самое раннее, что можно ожидать, - это конец 2026 года. Игра будет издана единым релизом (так что мы получим Max Payne и Max Payne 2 в комплекте).

Дополнительная информация о Max Payne должна появиться в августе, в сводке за второй квартал 2025 года, которую подготовит Remedy.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
kolinmah

Трешку тоже не мешало бы отремастерить, текстурки улучшить, рейтресинг туда-сюда.

10
Carissa7517

А может тебе еще и четвертую часть выпустить?

1
nixiz

Ремеди только первые две делали, 3-я уже чисто от рокстар и к ним отношения не имеет. Возможно, если ремейки первых двух выстрелят, то рокстары также запилят ремейк на 3-ю часть или передадут на разработку тем же ремеди.

2
Русик_96 Carissa7517

было бы славно

1
AlexFoRestor Carissa7517

А может быть

1
The Ryan nixiz

Было бы интересно вариацию 3 части от Ремеди посмотреть. Рокстаровская от этого ведь никуда не денется)

R01Adil

Ещё бы ремейк игры l.a. noire

2
perseus163

Ну надеюсь у них всё получится и выйдет хороший ремейк! Будем держать кулачки за них=)

1
AlexFoRestor

Как же я это жду, кто бы знал

1
WerGC

это мы ждем

1