Remedy рассказала о ходе разработки ремейка Max Payne

Компания Remedy сегодня опубликовала новый финансовый отчет за период с января по март 2025 года. В документе также затрагивается тема грядущих проектов компании.
Согласно официальному сообщению, Remedy «добилась большого прогресса на этапе полного производства» Max Payne 1 и 2 Remake. За последний квартал «команда последовательно продвигалась к важным этапам производства по нескольким важнейшим направлениям, сотрудничая с Rockstar Games, издателем игры», заявил генеральный директор Remedy.
По информации, предоставленной Remedy, над ремейком, выходящим на XSX, PS5 и PC, уже более 10 месяцев трудятся около 200 человек. Бюджет, как ожидается, будет аналогичен Alan Wake 2, а производство займет около двух лет, так что самое раннее, что можно ожидать, - это конец 2026 года. Игра будет издана единым релизом (так что мы получим Max Payne и Max Payne 2 в комплекте).
Дополнительная информация о Max Payne должна появиться в августе, в сводке за второй квартал 2025 года, которую подготовит Remedy.
Трешку тоже не мешало бы отремастерить, текстурки улучшить, рейтресинг туда-сюда.
А может тебе еще и четвертую часть выпустить?
Ремеди только первые две делали, 3-я уже чисто от рокстар и к ним отношения не имеет. Возможно, если ремейки первых двух выстрелят, то рокстары также запилят ремейк на 3-ю часть или передадут на разработку тем же ремеди.
было бы славно
А может быть
Было бы интересно вариацию 3 части от Ремеди посмотреть. Рокстаровская от этого ведь никуда не денется)
Ещё бы ремейк игры l.a. noire
Ну надеюсь у них всё получится и выйдет хороший ремейк! Будем держать кулачки за них=)
Как же я это жду, кто бы знал
это мы ждем