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Max Payne 2: The Fall of Max Payne 14.10.2003
9.2 2 060 оценок

Ремейки Max Payne 1 и 2 будут "доведены до современных стандартов и объединены в одно целое"

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Procy_on
Новости

Креативный директор компании Remedy пролил свет на грядущие ремейки Max Payne и Max Payne 2.

В недавнем интервью Сэма Лейка спросили о ремейках и о том, как первоначальный анонс Remedy позволил предположить, что это будет серьезная работа. Лейк ответил, что проект действительно крупный и требует большой работы.

Даже если речь идет о старых играх, то, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, можно понять, что это большой, большой проект.

На вопрос о том, собирается ли он повторить свою роль Макса из первой игры, Лейк рассмеялся.

"Без комментариев!" - ответил он. "Это заходит слишком далеко".

Компания Remedy еще в апреле 2022 года объявила о начале работы над ремейками двух первых игр серии Max Payne.

Игры будут продаваться единым пакетом и выйдут на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.

24
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
UndecidedLionel

Хорошо что не забывают старые игры и одновременно (вместе с тем) создают ещё и новые, очень талантливая конторка!

4
Tabletka_aspirina

Надеюсь, мордашка Сэма будет в игре. В AW2 прям шикарно же выглядит!

2
KossZog

или хотя бы 3 скинчика на выбор под каждого макса, хех

1
Idiot Pilot

самое главное - чтоб Макса озвучивал Маккэфри

1
neeXXXT

Две лучшие игры Ремеди, до сих пор обе мой топ 1 с 2001 года, потом пошла какая то шляпа, посмотрим на Алана Вейка 2 и ждём ремастер Макса двух частей!

0
LukotakinaZ

До современных стандартов это с отвратительной оптимизацией и океаном багов?

-3
Twiceasniceasguys

И за 100 доллеров!

-1
PuserG

До современных стандартов Рокстар)

-2
neeXXXT Twiceasniceasguys

Коммент ради коммента? Торрент эдишен, если Денува, то банальный активатор за 100 рублей!

-1
AlexFullBeast

Судя по тому, что Alan Wake 2 работает на консолях с 30 фпс, то да.

-2
Nick1906

Все игры должны ещё 10 лет делать под твою затычку 60-ую?

0