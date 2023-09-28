Ремейки Max Payne 1 и 2 будут "доведены до современных стандартов и объединены в одно целое"

Продолжение шутера о тяжёлой жизни полицейского. Сюжет — жестокая в стиле фильмов «нуар» история о любви между копом и подозреваемой в убийстве, между Максом Пейном (Max Payne) и Моной Сакс (Mona Sax). Мрачная и трагичная, сюжетная линия полна шокирующих поворотов.

Динамичные и стильные экшн-эпизоды и замедленная стрельба, ставшие синонимом имени Max Payne, вернулись и стали ещё лучше, чем прежде.