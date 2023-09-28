Ремейки Max Payne 1 и 2 будут "доведены до современных стандартов и объединены в одно целое"

Креативный директор компании Remedy пролил свет на грядущие ремейки Max Payne и Max Payne 2.
В недавнем интервью Сэма Лейка спросили о ремейках и о том, как первоначальный анонс Remedy позволил предположить, что это будет серьезная работа. Лейк ответил, что проект действительно крупный и требует большой работы.
Даже если речь идет о старых играх, то, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, можно понять, что это большой, большой проект.
На вопрос о том, собирается ли он повторить свою роль Макса из первой игры, Лейк рассмеялся.
"Без комментариев!" - ответил он. "Это заходит слишком далеко".
Компания Remedy еще в апреле 2022 года объявила о начале работы над ремейками двух первых игр серии Max Payne.
Игры будут продаваться единым пакетом и выйдут на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.
Хорошо что не забывают старые игры и одновременно (вместе с тем) создают ещё и новые, очень талантливая конторка!
Надеюсь, мордашка Сэма будет в игре. В AW2 прям шикарно же выглядит!
или хотя бы 3 скинчика на выбор под каждого макса, хех
самое главное - чтоб Макса озвучивал Маккэфри
Две лучшие игры Ремеди, до сих пор обе мой топ 1 с 2001 года, потом пошла какая то шляпа, посмотрим на Алана Вейка 2 и ждём ремастер Макса двух частей!
До современных стандартов это с отвратительной оптимизацией и океаном багов?
И за 100 доллеров!
До современных стандартов Рокстар)
Коммент ради коммента? Торрент эдишен, если Денува, то банальный активатор за 100 рублей!
Судя по тому, что Alan Wake 2 работает на консолях с 30 фпс, то да.
Все игры должны ещё 10 лет делать под твою затычку 60-ую?