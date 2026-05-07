Max Payne 3 15.05.2012
Архивы Rockstar: Обнаружены уникальные скриншоты из билда Max Payne 3 2009 года

TheSkoofLord TheSkoofLord

Спустя годы после выхода Max Payne 3 в сети продолжают всплывать удивительные артефакты из ранней разработки. Благодаря художнику Мэтту Массьеру, который опубликовал их на ArtStation, мы можем взглянуть на то, какой могла бы быть игра до полной перезагрузки производства.

Эти скриншоты - настоящий подарок для фанатов, позволяющий заглянуть в «альтернативную историю» разработки и понять, какой долгий и сложный путь прошла Max Payne 3 до своего финального релиза.

1988229
мы можем взглянуть на то, какой могла бы быть игра до полной перезагрузки производства

Автор новости играл в данную игру? А то, показанное на скриншотах - полностью было в игре!

Grandshot

Ммм. Фавелы с рендером GTA IV )

spaMER_ID

Тупо скрины из игры, в чем их уникальность?

Rorschach93

будто на анрил 3