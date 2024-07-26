Для Max Payne 3 вышел обновлённый пакет HD-текстур на 20 ГБ, улучшающий все текстуры на всех уровнях

Моддер MDSXXX1 выпустил последнюю версию своего HD Texture Pack для Max Payne 3. Этот пакет занимает почти 20 ГБ и обновляет все текстуры игры на всех уровнях.

В отличие от большинства других HD Texture Pack, этот не использует инструменты ИИ для масштабирования оригинальных текстур. Вместо этого MDSXXX1 решил использовать новые текстуры. Таким образом, они могут несколько изменить художественный стиль игры.

Хотя MDSXXX1 не поделился видео, демонстрирующим новые текстуры, он предоставил несколько скриншотов для сравнения до и после. Ниже вы можете найти некоторые из них. Эти скриншоты дадут вам представление о том, чего можно ожидать от этого нового пакета. Сначала идёт скриншот ванильной версии, далее – скриншот с модом.

Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по ссылке.