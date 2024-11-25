Для Max Payne 3 вышла новая версия мода HD-текстур на 16 ГБ, улучшающая оригинальные текстуры

В июле 2024 г. сообщилось о пакете HD-текстур для Max Payne 3. Созданный моддером MDSXXX1, этот пакет заменял почти все текстуры игры на новые. Теперь же моддер выпустил его новую версию, в которой улучшил оригинальные текстуры.

Если говорить более подробно, этот пакет перерабатывает множество оригинальных текстур. В большинстве случаев моддер использует их в качестве основы для улучшенных текстур. Таким образом, эти улучшенные текстуры сохраняют художественный стиль игры. Однако были некоторые случаи, когда моддер также использовал новые текстуры.

Этот новый пакет также исправляет некоторые проблемы, которые преследовали предыдущую версию. Например, он исправляет некоторые проблемы, которые могли помешать загрузке карт. Он также исправляет проблему с аэропортом, не запускающим сюжет в конце, а также некоторые ошибки текстур.

Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Они дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от него.

Скачать мод можно по ссылке.