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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
9 4 410 оценок

Для Max Payne 3 вышла новая версия мода HD-текстур на 16 ГБ, улучшающая оригинальные текстуры

monk70
Новости

В июле 2024 г. сообщилось о пакете HD-текстур для Max Payne 3. Созданный моддером MDSXXX1, этот пакет заменял почти все текстуры игры на новые. Теперь же моддер выпустил его новую версию, в которой улучшил оригинальные текстуры.

Для Max Payne 3 вышел обновлённый пакет HD-текстур на 20 ГБ, улучшающий все текстуры на всех уровнях

Если говорить более подробно, этот пакет перерабатывает множество оригинальных текстур. В большинстве случаев моддер использует их в качестве основы для улучшенных текстур. Таким образом, эти улучшенные текстуры сохраняют художественный стиль игры. Однако были некоторые случаи, когда моддер также использовал новые текстуры.

Этот новый пакет также исправляет некоторые проблемы, которые преследовали предыдущую версию. Например, он исправляет некоторые проблемы, которые могли помешать загрузке карт. Он также исправляет проблему с аэропортом, не запускающим сюжет в конце, а также некоторые ошибки текстур.

Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Они дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от него.

Скачать мод можно по ссылке.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
InboxM

Как по мне 3 Максу, не нужны ретекстуры.

9
rtnrwv

а вы тоже не играете игры, а просто всматриваетесь в текстурки ?😁

5
Destroited

Подловил таки.

1
UralGames83Ru

Там и так графика хорошая. 👍

0
Punisher1

Что много весит мод hd protect Witcher 3 весит всего 12 гиг так там мир игры в 15 раз больше чем тут

0
Wolfenstein

лучшеб мод сделали чтоб диблоидный сюжет мод улучшал а не графон и ролики на 20 часов вырезал ни о чем которые

-8