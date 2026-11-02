Энтузиаст перенес Max Payne 3 на PlayStation 5 с поддержкой 60 FPS и апскейлом FSR

Энтузиаст под псевдонимом ChaosTheory1075 выпустил проект Max Payne 3 RePrescribed, позволяющий запустить культовый боевик от Rockstar Games на взломанных консолях PlayStation 5. Речь идет не об эмуляции, а о полноценной статической рекомпиляции исходного исполняемого кода версии для Xbox 360 в нативные инструкции для современного железа Sony.

Техническая база порта построена на наработках энтузиаста elripalda, ранее перенесшего на PlayStation 5 четвертую часть Grand Theft Auto, а также на исправлениях таймингов и графического процессора из проекта Crackdown Recompiled от разработчика saulob. В основе процесса задействован инструментарий ReXGlue, выросший из наработок эмулятора Xenia. Благодаря прямому исполнению кода на процессоре консоли удалось полностью снять старое консольное ограничение в 30 кадров и обеспечить стабильные 60 кадров в секунду.

В визуальном плане проект предлагает расширенные настройки и поддержку модификаций. На консоли реализована сборка пакета текстур высокого разрешения из фанатского набора для ПК с площадки Nexus Mods, а также анизотропная фильтрация вплоть до уровня 16x. Для сохранения аутентичности интерфейс выводит оригинальные иконки кнопок геймпада PlayStation, которые изначально присутствовали в файлах дискового издания для консоли от Microsoft.

В обновлении под номером 1.0.5 автор решил проблему вывода изображения на экраны высокой четкости. Базовый рендеринг по-прежнему выполняется в 720p, после чего картинка сглаживается алгоритмом SMAA и масштабируется до целевого разрешения дисплея через технологию AMD FSR 1 без просадок по частоте кадров. Попытки заставить движок работать в повышенном внутреннем разрешении напрямую успехом не увенчались.

Попытки рендеринга предпринимались: при разрешении 1440p кадровая частота падала до 20-40 кадров в секунду, а при 4K экран просто становился черным. Поэтому игра осталась в 720p и масштабируется.

- ChaosTheory1075, разработчик проекта

Порт получил глубокую интеграцию функций беспроводного контроллера DualSense. Адаптивные триггеры обеспечивают сопротивление при прицеливании и отдачу при каждом выстреле, а встроенная подсветка реагирует на здоровье Макса, прием обезболивающих препаратов и включение замедления времени. Помимо этого, энтузиаст внедрил мгновенный пропуск любых сюжетных роликов по принципу модификации Fusion Fix, отключение вступительных логотипов и меню читов, активируемое одновременным нажатием аналоговых стиков.

Для запуска Max Payne 3 RePrescribed требуется консоль PlayStation 5 с установленным эксплойтом и загрузчиком полезной нагрузки вроде etaHEN или elfldr. В проект не включены защищенные авторским правом файлы, поэтому пользователям необходимо самостоятельно предоставить образы двух дисков оригинальной игры для Xbox 360 и официальное обновление Title Update 9. Сборка поддерживает импорт старых сохранений, собственную систему трофеев и официальные русские субтитры.