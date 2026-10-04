Это совершенно другой уровень: Создатель мода Max Payne 2 VR анонсировал свой следующий масштабный проект

Энтузиасты виртуальной реальности продолжают творить чудеса с классическими блокбастерами. Моддер, подаривший сообществу возможность пострелять в слоу-мо в Max Payne 2 VR, объявил о работе над следующим проектом и он, по словам автора, окажется куда сложнее и амбициознее предыдущего.

Разработчик признается, что перенос нового тайтла в VR бросает серьезный технический вызов. Главная головная боль обилие уникальных постановочных сцен и фирменная кинематографичная тряска камеры в катсценах, которую в виртуальной реальности крайне сложно адаптировать без эффекта укачивания:

Max Payne 2 VR был невероятно веселым, но этот находится на совершенно другом уровне. Я не могу обещать скорый релиз, впереди явно тонна работы. Учитывая все уникальные сцены и огромное количество катсцен с трясущейся камерой, здесь есть по-настоящему серьезные вызовы», делится создатель.

Главная цель автора сделать проект так, чтобы он не ощущался как топорный фанатский порт, а давал полноценный опыт нативной VR-игры.

В мод планируют перенести все удачные наработки и механики из Max Payne 2 VR, а также добавить пачку новых геймплейных фишек. Моддер пообещал регулярно делиться превью и дневниками разработки по мере продвижения.