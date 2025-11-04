GamesVoice отрицает закрытие русской озвучки для Max Payne 3 - создание локализации продолжается

Студия локализации GamesVoice прокомментировала скандал, связанный с русской озвучкой Max Payne 3. Ранее некоторые игроки обвиняли локализаторов в присвоении средств, собранных на проект.



Поводом для этого стал старый презентационный ролик. Зрители обнаружили в описании видео ссылку, которая вела на несуществующую страницу - при переходе появлялась ошибка 404. Это вызвало предположения, что проект был тихо отменён.



Представители студии опровергли эти обвинения и дали разъяснения. По их словам, ссылки в описаниях роликов размещаются заранее, на этапе подготовки презентации. Это делается для того, чтобы зрители, которые увидят видео спустя годы, сразу смогли найти страницу проекта.



Что касается конкретно Max Payne 3, страница проекта на момент публикации ролика ещё не была создана, поэтому не могла быть и удалена. В GamesVoice заверили, что в ближайшее время такая страница будет открыта, и все желающие смогут ознакомиться с ходом работы над локализацией.