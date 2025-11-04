ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9 4 743 оценки

GamesVoice отрицает закрытие русской озвучки для Max Payne 3 - создание локализации продолжается

AceTheKing AceTheKing

Студия локализации GamesVoice прокомментировала скандал, связанный с русской озвучкой Max Payne 3. Ранее некоторые игроки обвиняли локализаторов в присвоении средств, собранных на проект.

Поводом для этого стал старый презентационный ролик. Зрители обнаружили в описании видео ссылку, которая вела на несуществующую страницу - при переходе появлялась ошибка 404. Это вызвало предположения, что проект был тихо отменён.

Представители студии опровергли эти обвинения и дали разъяснения. По их словам, ссылки в описаниях роликов размещаются заранее, на этапе подготовки презентации. Это делается для того, чтобы зрители, которые увидят видео спустя годы, сразу смогли найти страницу проекта.

Что касается конкретно Max Payne 3, страница проекта на момент публикации ролика ещё не была создана, поэтому не могла быть и удалена. В GamesVoice заверили, что в ближайшее время такая страница будет открыта, и все желающие смогут ознакомиться с ходом работы над локализацией.

18
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Farid Movsumov

Жду с нетерпением. Вот бы игру гта са озвучили бы, но его озвучка пока что тормозит.

5
Punisher1

Ну неужели нельзя на сайте сделать процент готовности озвучек к играм чтоб было видно работу и примерый срок выхода это видимо невозможно

1
WerGC

у них всегда все долго

1
Punisher1

Да неужели Borderlands 2 очередной

Mad_cloud

Вроде долго уже делают и все ни как

Dark1994

Будет повод очередной раз перепройти! Застал все части на релизе, но 3я самая любимая.

Barred

Жду, чтобы впервые пройти эту игру и не отвлекаться на сабы.