Креативный директор Bloober Team раскритиковал боевик Max Payne 3 за потерю мрачного духа оригинала

Креативный директор студии Bloober Team Матеуш Ленарт во время участия в игровом подкасте The Game Treasure Podcast выразил разочарование стилистическим направлением шутера Max Payne 3. Постановщик ремейка Silent Hill 2 назвал себя преданным поклонником оригинальной дилогии от финской студии Remedy Entertainment, однако решение Rockstar Games перенести место действия триквела в солнечную Бразилию вызвало у него неприятие.

Оригинальный криминальный триллер Max Payne 2001 года выпуска входит в персональный короткий список любимых видеоигр Ленарта за все время существования индустрии. Разработчик высоко оценил меланхоличную атмосферу заснеженного Нью-Йорка, графические новеллы вместо стандартных заставок и глубокую нуарную трагедию сломленного детектива, потерявшего семью.

По мнению польского геймдизайнера, третья часть франшизы безвозвратно утратила фирменную поэтическую меланхолию и специфический скандинавский колорит. Разработчики из Rockstar Games сделали ставку на пеструю палитру фавел, гавайские рубашки и совершенно иную подачу сюжета, превратив личную драму в стандартный голливудский боевик.

Они немного изменили тон повествования, превратив все в подобие фильма с Брюсом Уиллисом. Мне это пришлось не по душе, хотя сам проект все равно оставался очень хорошей игрой.

- Матеуш Ленарт, креативный директор Bloober Team

В качестве образца правильного раскрытия кинематографичной криминальной драмы Ленарт выделил оригинальный чешский экшен Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года. Постановщик вспомнил, что после знакомства с кинокартиной "Крестный отец" именно первая "Мафия" стала для него идеальным воплощением гангстерской истории, где открытый город служил строгим фоном для драматического повествования, а не площадкой для хаоса.

Любовь к размеренному повествованию и нуарной меланхолии наложила отпечаток и на творческий метод самого Ленарта. В процессе работы над ремейком Silent Hill 2 польская студия сосредоточилась на сохранении тягучего психологического давления и туманной атмосферы оригинала, избегая превращения культового хоррора в прямолинейный аркадный шутер.