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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9 4 904 оценки

Назад в 2009 год: для Max Payne 3 вышел масштабный мод Beta Recaptured с кучей вырезанного контента

TheSkoofLord TheSkoofLord

Разработка Max Payne 3 от Rockstar Games была долгой и сложной: игра создавалась около семи лет, успев за это время кардинально сменить тон, главного героя и визуальный стиль. Показать игрокам, каким шутер задумывался изначально, решила команда Harmony Entertainment. Энтузиасты выпустили на Nexus Mods масштабный проект Beta Recaptured, который возвращает в игру тонну материалов из ранних сборок 2005, 2009 и 2011 годов.

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Авторы проделал гигантскую работу по раскопкам ресурсов Max Payne 3 и вернули в игру множество уникальных вещей:

  • Музыка и атмосфера: пять неиспользованных бета-саундтреков от композитора Педро Бромфмана вернулись в сюжетные главы. Также восстановлены оригинальные заставки в стиле Remedy и 3D Realms, бета-загрузочные экраны и логотипы.
  • Оружие: в сюжетную кампанию добавили пушки из мультиплеера и DLC, включая подствольный гранатомет, РГП, MAC-10 в фавелах и даже Colt Commando из первой части Max Payne.
  • Облики и интерфейс: восстановлен классический желтый интерфейс из билда 2009 года, оригинальный прицел и счетчик Bullet Time в форме песочных часов. Макса, Да Силву, Фабиану и других персонажей можно переодеть в их оригинальные альфа-версии одежды из ранних трейлеров и концепт-артов, а также многое другое.

Вы можете скачать этот мод бесплатно с нашего сайта. Для тех, кто хочет взглянуть на Сан-Паулу другими глазами, этот мод обязателен к установке.

ПК 54 Скриншоты 5
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Аж олдскулы свело.

8
rei_nyasha

кал а не игра, катсцены каждые 2 минуты

8
NevSan

Смотрится старо.