Назад в 2009 год: для Max Payne 3 вышел масштабный мод Beta Recaptured с кучей вырезанного контента

Разработка Max Payne 3 от Rockstar Games была долгой и сложной: игра создавалась около семи лет, успев за это время кардинально сменить тон, главного героя и визуальный стиль. Показать игрокам, каким шутер задумывался изначально, решила команда Harmony Entertainment. Энтузиасты выпустили на Nexus Mods масштабный проект Beta Recaptured, который возвращает в игру тонну материалов из ранних сборок 2005, 2009 и 2011 годов.

Авторы проделал гигантскую работу по раскопкам ресурсов Max Payne 3 и вернули в игру множество уникальных вещей:

Музыка и атмосфера: пять неиспользованных бета-саундтреков от композитора Педро Бромфмана вернулись в сюжетные главы. Также восстановлены оригинальные заставки в стиле Remedy и 3D Realms, бета-загрузочные экраны и логотипы.

Оружие: в сюжетную кампанию добавили пушки из мультиплеера и DLC, включая подствольный гранатомет, РГП, MAC-10 в фавелах и даже Colt Commando из первой части Max Payne.

Облики и интерфейс: восстановлен классический желтый интерфейс из билда 2009 года, оригинальный прицел и счетчик Bullet Time в форме песочных часов. Макса, Да Силву, Фабиану и других персонажей можно переодеть в их оригинальные альфа-версии одежды из ранних трейлеров и концепт-артов, а также многое другое.

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