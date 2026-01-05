Новая модификация переносит культовое лицо Тимоти Гиббса в "Max Payne 3" с невероятной детализацией

Долгое время фанатское сообщество Max Payne спорило о резкой смене внешности главного героя в третьей части. Хотя Джеймс Маккэффри блестяще справился с ролью, но многие игроки тосковали по «классическому» образу Тимоти Гиббса из Max Payne 2: The Fall of Max Payne. И эта ностальгия стала реальностью благодаря грандиозному проекту моддера под ником Alexsavvy.

В отличие от многих современных модификаций, полагающихся на нейросети или технологию дипфейков, Тимоти Гиббс Мод от Alexsavvy — это результат кропотливой ручной работы.

Одной из самых впечатляющих особенностей Max Payne 3 была система повреждений. Мод поддерживает эту преемственность, используя 21 различный материал лица. По мере развития сюжета раны, полученные Максом в первых главах, будут заживать, а новые синяки и порезы — появляться в строгом соответствии со сценарием.

В моде реализовано 14 вариантов причесок. Автор не просто воссоздал классическую стрижку Гиббса, а адаптировал её под каждый этап игры. От взлохмаченного вида в Нью-Джерси до знаменитой бритой головы в бразильских трущобах — при этом щетина и волосы реалистично отрастают ближе к финалу игры.

Автор смоделировал голову актера с нуля, чтобы она идеально вписалась в движок Max Payne 3. Такой тщательный подход позволил избежать эффекта «зловещей долины», благодаря чему замена выглядит как официальное обновление от Rockstar Games.

Вы можете скачать этот мод Max Payne 3 бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.

Очевидно, что дух классики 2003 года жив и по сей день. Для тех, кто хочет пройти последний путь Макса с его самым узнаваемым лицом, этот мод обязателен к установке.