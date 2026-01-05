Новая модификация переносит культовое лицо Тимоти Гиббса в "Max Payne 3" с невероятной детализацией

Долгое время фанатское сообщество Max Payne спорило о резкой смене внешности главного героя в третьей части. Хотя Джеймс Маккэффри блестяще справился с ролью, но многие игроки тосковали по «классическому» образу Тимоти Гиббса из Max Payne 2: The Fall of Max Payne. И эта ностальгия стала реальностью благодаря грандиозному проекту моддера под ником Alexsavvy.
В отличие от многих современных модификаций, полагающихся на нейросети или технологию дипфейков, Тимоти Гиббс Мод от Alexsavvy — это результат кропотливой ручной работы.
Одной из самых впечатляющих особенностей Max Payne 3 была система повреждений. Мод поддерживает эту преемственность, используя 21 различный материал лица. По мере развития сюжета раны, полученные Максом в первых главах, будут заживать, а новые синяки и порезы — появляться в строгом соответствии со сценарием.
В моде реализовано 14 вариантов причесок. Автор не просто воссоздал классическую стрижку Гиббса, а адаптировал её под каждый этап игры. От взлохмаченного вида в Нью-Джерси до знаменитой бритой головы в бразильских трущобах — при этом щетина и волосы реалистично отрастают ближе к финалу игры.
Автор смоделировал голову актера с нуля, чтобы она идеально вписалась в движок Max Payne 3. Такой тщательный подход позволил избежать эффекта «зловещей долины», благодаря чему замена выглядит как официальное обновление от Rockstar Games.
Вы можете скачать этот мод Max Payne 3 бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.
Очевидно, что дух классики 2003 года жив и по сей день. Для тех, кто хочет пройти последний путь Макса с его самым узнаваемым лицом, этот мод обязателен к установке.
У Макса есть только одно лицо
*бать всрато что даже в этом что-то есть.
Это Мааксалас Пееейнсалас)
шикарная кропотливая работа очень приятно видеть лицо теперь уже ЛЕГЕНДАРН0Г0 макса когда то давным давно лет пятнадцать назад тоЖ делал M0D по переносу лица тимоти в первую игру ( кстати раньше других )
Теперь осталось дождаться русской озвучки.
Мод хороший но он не для этой части ,в третьей части был почти спившийся и потрепанный жизнью мужик с соответствующим лицом ,а это лицо явно не подходит под этот типаж ,тем более прошло много времени между 2 и 3 частью а лицо так и не поменялось !
Такое ощущение что я не Макса смотрю а GTA, я уже и забыл какая в третье части всратая атмосфера.
В разы лучше если честно чем с Лейком.
Как раз вовремя. Всего-то 13 лет понадобилось чтоб запилить мод. Вот теперь поиграем так поиграем.