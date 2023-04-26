Первый дневник русской локализции Max Payne 3 ©

Несколько дней назад студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) анонсировала русскую озвучку экшена от 3-го лица Max Payne 3 от Rockstar Games, который вышел в 2012 году. Сегодня студия опубликовала первый дневник, в которой представила актёров озвучки.

В видео представлены 4 персонажа и озвучивающие их актёры:

Раул Пассос (Андрей Бархударов)

Виктор Бранко (Валерий Сторожик)

Тони ДеМарко (Илья Бледный)

Девушк из бара в Нью-Йорке (Анна Киселёва)

Студия уточняет, что это не закадр и не пример финального сведения звука, это лишь запись со студии. В самой игре будет полный русский дубляж с привлечением свыше 40 профессиональных актёров. Самого Пейна уже пробно озвучил актёр Максим Дахненко, а в мае запишет и Геннадий Новиков.