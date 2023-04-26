Max Payne 3 15.05.2012
9 3 790 оценок

Первый дневник русской локализции Max Payne 3

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monk70
Новости

Несколько дней назад студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) анонсировала русскую озвучку экшена от 3-го лица Max Payne 3 от Rockstar Games, который вышел в 2012 году. Сегодня студия опубликовала первый дневник, в которой представила актёров озвучки.

В видео представлены 4 персонажа и озвучивающие их актёры:

  • Раул Пассос (Андрей Бархударов)
  • Виктор Бранко (Валерий Сторожик)
  • Тони ДеМарко (Илья Бледный)
  • Девушк из бара в Нью-Йорке (Анна Киселёва)

Студия уточняет, что это не закадр и не пример финального сведения звука, это лишь запись со студии. В самой игре будет полный русский дубляж с привлечением свыше 40 профессиональных актёров. Самого Пейна уже пробно озвучил актёр Максим Дахненко, а в мае запишет и Геннадий Новиков.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
tvorog8088

Как игра для слабеньких ноутов вполне пойдёт.

0
Kakaha_228

Максу нужен голос от студии Логрус, это была лучшая озвучка и этот голос нужен и здесь

0
Леший116rus

так в нее никто давным давно не играет

-1
Leshich

Полный русский дубляж? А португальский язык будет озвучен?

-2
Антон Пацер

В группе были ответы на этот вопрос. Что португальский не будет переведен, так как Макс не знает этот язык и не понимает. Так же, стоит уточнить, некоторые португальские фрагменты все таки будут переведены, а именно с ТВ, ну там реклама всякая и прочие новости. Я так думаю что, будет закадр этих моментов, а не дубляж. В общем. держу в курсе

1
cthulhu42

Вот бы ещё первые две перевели с нуля. А то перевод от 1 С в первой части та ещё хрень была.

-5
kaban1000

А смысл скоро ремейки выйдут.

0
tvorog8088

Наоборот культовый перевод в первой части.

1