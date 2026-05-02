Ремастер Max Payne 3: Новые улики от Rockstar Games и инсайдеров

Слухи о возвращении классики от Rockstar Games вспыхнули с новой силой. Студия опубликовала вакансии для разработчиков, которые будут заниматься «обновлением классических видеоигр». Это произошло на фоне старых, но крайне живучих инсайдов от таких авторитетов, как Tez2, который ранее заявлял о планах компании перевыпустить свои хиты эпохи HD.
Что известно на данный момент:
- Формат издания: Инсайдеры предполагают, что Max Payne 3 может выйти как самостоятельное «Definitive Edition» или стать частью масштабного сборника-трилогии. Учитывая успех (хоть и спорный) переиздания GTA Trilogy, Rockstar явно видит потенциал в обновлении своих старых IP.
- Проблема PlayStation: Сейчас оригинальная версия Max Payne 3 2012 года доступна в Steam и на Xbox (через обратную совместимость). Однако владельцы PlayStation 4 и 5 лишены возможности нативно поиграть в неё. Ремастер - единственный шанс вернуть серию на платформы Sony.
- Связь с Remedy: Главный фокус сейчас направлен на полноценные ремейки Max Payne 1 & 2, которыми занимается студия Remedy. Логично предположить, что Rockstar захочет «подготовить почву» или выпустить ремастер третьей части ближе к релизу первых двух, чтобы предложить игрокам всю историю Макса целиком.
- Приоритеты студии: Важно помнить, что все основные силы Rockstar сейчас брошены на GTA VI. Судьба ремастеров классики, скорее всего, окончательно прояснится либо в окне релиза шестой части GTA, либо сразу после выхода ремейков от Remedy.
Хотя официального анонса всё еще нет, новые вакансии и пустующая ниша на PlayStation делают выход ремастеров Max Payne 3 лишь вопросом времени.
Мда. И это современная игровая индустрия ? Ремастеры, ремейки. Ну капиталистам так выгоднее заработывать пачку зеленных.
Я думаю Max Payne 3 Remaster это наверное единственный способ заставить меня снова поверить, что 2012 год не был так давно. Роки просто попытаются продать нам эликсир молодости, упакованный в ящик с обезболивающим и виски. А так игра легендарная, как и серия в целом.
Зачем? Она и без ремастера бодро играется и выглядит великолепно. лучше бы пилили новую часть в нуарном Нью-Йорке без этих кислотных пальм
