Ремастер Max Payne 3: Новые улики от Rockstar Games и инсайдеров

Слухи о возвращении классики от Rockstar Games вспыхнули с новой силой. Студия опубликовала вакансии для разработчиков, которые будут заниматься «обновлением классических видеоигр». Это произошло на фоне старых, но крайне живучих инсайдов от таких авторитетов, как Tez2, который ранее заявлял о планах компании перевыпустить свои хиты эпохи HD.

Что известно на данный момент:

Формат издания: Инсайдеры предполагают, что Max Payne 3 может выйти как самостоятельное «Definitive Edition» или стать частью масштабного сборника-трилогии. Учитывая успех (хоть и спорный) переиздания GTA Trilogy, Rockstar явно видит потенциал в обновлении своих старых IP.

Проблема PlayStation: Сейчас оригинальная версия Max Payne 3 2012 года доступна в Steam и на Xbox (через обратную совместимость). Однако владельцы PlayStation 4 и 5 лишены возможности нативно поиграть в неё. Ремастер - единственный шанс вернуть серию на платформы Sony.

Связь с Remedy: Главный фокус сейчас направлен на полноценные ремейки Max Payne 1 & 2, которыми занимается студия Remedy. Логично предположить, что Rockstar захочет «подготовить почву» или выпустить ремастер третьей части ближе к релизу первых двух, чтобы предложить игрокам всю историю Макса целиком.

Приоритеты студии: Важно помнить, что все основные силы Rockstar сейчас брошены на GTA VI. Судьба ремастеров классики, скорее всего, окончательно прояснится либо в окне релиза шестой части GTA, либо сразу после выхода ремейков от Remedy.

Хотя официального анонса всё еще нет, новые вакансии и пустующая ниша на PlayStation делают выход ремастеров Max Payne 3 лишь вопросом времени.