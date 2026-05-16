Шутер, который не стареет: Max Payne 3 исполнилось 14 лет

Ровно 14 лет назад, в мае 2012 года, состоялся релиз Max Payne 3 - игры, которая разделила фанатов на два лагеря, но установила планку качества для шутеров от третьего лица на десятилетие вперед.



Rockstar Games взяла эстафету у Remedy и превратила нуарного детектива из заснеженного Нью-Йорка в бритого наголо, пропитанного виски и болью телохранителя в жаркой Бразилии.

Почему Max Payne 3 до сих пор считается шедевром:

Эталонная стрельба: Благодаря движку Euphoria каждое попадание ощущается физически. Макс реалистично взаимодействует с окружением, опирается рукой о стены при прыжке, а вес оружия чувствуется в каждом кадре. Многие считают, что по качеству «ганплея» игра до сих пор превосходит даже современные проекты.

Стиль «барокко на стероидах»: Постоянные визуальные искажения, вылетающие на экран слова-цитаты и невероятная работа со светом создали уникальную атмосферу «солнечного нуара».

Саундтрек от HEALTH: Трек «TEARS» в финале в аэропорту - это один из самых мощных игровых моментов в истории, вызывающий мурашки даже спустя 14 лет.

Макс, который не меняется: Несмотря на пальмы и гавайские рубашки, внутри это был всё тот же Макс Пейн - циничный, сломленный, но чертовски опасный поэт с пистолетом.

На данный момент времени в разработке находится ремейк 1 и 2 части Макса, но именно третья часть остается ярким финалом (или главой?) истории человека, которому нечего терять.