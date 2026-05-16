Шутер, который не стареет: Max Payne 3 исполнилось 14 лет

Ровно 14 лет назад, в мае 2012 года, состоялся релиз Max Payne 3 - игры, которая разделила фанатов на два лагеря, но установила планку качества для шутеров от третьего лица на десятилетие вперед.
Rockstar Games взяла эстафету у Remedy и превратила нуарного детектива из заснеженного Нью-Йорка в бритого наголо, пропитанного виски и болью телохранителя в жаркой Бразилии.
Почему Max Payne 3 до сих пор считается шедевром:
- Эталонная стрельба: Благодаря движку Euphoria каждое попадание ощущается физически. Макс реалистично взаимодействует с окружением, опирается рукой о стены при прыжке, а вес оружия чувствуется в каждом кадре. Многие считают, что по качеству «ганплея» игра до сих пор превосходит даже современные проекты.
- Стиль «барокко на стероидах»: Постоянные визуальные искажения, вылетающие на экран слова-цитаты и невероятная работа со светом создали уникальную атмосферу «солнечного нуара».
- Саундтрек от HEALTH: Трек «TEARS» в финале в аэропорту - это один из самых мощных игровых моментов в истории, вызывающий мурашки даже спустя 14 лет.
- Макс, который не меняется: Несмотря на пальмы и гавайские рубашки, внутри это был всё тот же Макс Пейн - циничный, сломленный, но чертовски опасный поэт с пистолетом.
На данный момент времени в разработке находится ремейк 1 и 2 части Макса, но именно третья часть остается ярким финалом (или главой?) истории человека, которому нечего терять.
Первый Макс легенда, а это попсовая поделка.
14 лет, а до сих пор никто не переплюнул этот ганплей. Сейчас запускаешь современный ААА-шутер, и там персонажи двигаются как картонные коробки, а стрельба ощущается как из пейнтбольного маркера. В Максе же каждый выстрел это физика, вес и мощь. Эйфория выдавала такие кульбиты, что можно было часами смотреть, как Макс влетает в стол и сбивает бутылки. Оптимизация вообще божественная, игра летала даже на моем старом ведре. Рокстар тогда реально делали игры, а не карточки для ГТА Онлайн.
К сожалению Rockstar Games всю атмосферу нуара просрали, тупо сделали очередную GTA с замедлением времени, про то во что они превратили ГГ я даже не говорю.
Печально что за 14 лет так и не вышло новой качественной игры про Макса, единственная надежда на ремейки но судя по отсутствию хоть каких то новостей, материалов и видосов с разработкой ремейков у Ремеди большие проблемы.
Вообще удивительно что такую классную механику как замедление времени очень редко используют в играх и в большинстве случаев это просто доп элемент в игре а не основная механика на которой и построена вся игра. По сути за многие годы вышел только Trepang2.
Только вот третья часть имено что плохо состарилась с этой её стрельбой за укрытиями. По сравнению с первой и второй частями третья очень медленная. Очень часто приходится и высиживатьи выжидать пока враги не перестанут стрелять. Попытка выпрыгнуть и в замедленном времени расстрелять врагов очень часто оканчивается плачевно.