Студия GamesVoice показали катсцену с русской озвучкой из Max Payne 3

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 порадовала фанатов Max Payne 3, продемонстрировав русскую озвучку игры.
В видео показана катсцена с флэшбеком в баре Нью-Йорка, в которой у Макс Пейна и Пассоса завязался конфликт с сыном босса итальянской мафии. Игроки могут услышать русский голос Макс Пейна, которого, судя по всему, озвучил Александр Фильченко.
Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.
Щакарная озвучка для любительской студии, в 2000-х годах народ бы на руках носил бы авторов такой озвучки, а сейчас народ всем не доволен, судя по комментариям!
Да ужасная озвучка
нууу фиг знает
Круто, меня бесило, там столько текста и аудио, а теперь кайф будет.
голос Макса немного режет слух
Отлично сделано,не знаю,чё школотроны в комментах ноют...
Как говорит Макс в этом ролике - мне надоедали эти школотроны уже несколько дней! 😆😅
Чет не очень.
Да и как то раньше для трейлера у них лучше получилось.
А в первом трейлере кто тогда озвучивает Макса?)
Геннадий Новиков был. Текущий актёр на наш взгляд куда ближе к оригиналу, хоть комментаторы и обратное пишут) Посмотрим, что по следующим демонстрациям скажут.
Да норм озвучка. Для Макса сложно подобрать подходящий голос чтоб прям всем угодить.
Я бы больше к голосу Пассоса придрался, так как в оригинале у него прям запоминающийся голос и акцент.(Хотя послушал ещё раз и мне нравится)
Вообще мимо.
Гоп-стоп озвучка?)
прикольно, появиться повод перепройти
в этой демонстрации голосом попали только с девушкой
Стало как на НТВ.
Как же мне нравились те немногочисленные миссии, где Макси в кожанке.
Клевая озвучка, главное делайте скорее, а то подбор "идеальных" голосов растянется еще на пару лет!
Озвучка хороша, но так как привыкли что голос Максу подарил Джеймс Маккэффри, очень тяжело будет его переплюнуть, а с декабря прошло года, уже и не возможно, легенда!
Мне плевать кто там подарил и что, я русский человек и я буду рад русской озвучке и я не привык.
Я рад за тебя) я сказал лишь своё мнение.
Не самая плохая озвучка, есть своя атмосфера)
"Был местным гангстером, наркодилером , рэкетиром и просто не хорошим человеком"
Ждемс
Будто открыл фар край с русской озвучкой
Чот пока как то не очень. Будем надеятся что доведут до ума
пусть так выпускают, а то еще пару лет "до ума доводить" будут
Не могли найти актёра с более глубоким голосомГ
Свою кандидатуру бы предложили, сами бы озвучили его и были бы довольны, только другие тысячи людей стали бы не довольны вашим голосом! И так вот весь мир всем чем-то не доволен, даже когда бесплатно людям дают!
Как раз недавно перепроходил игру и оригинальные голоса, конечно, совершенно иначе звучат. Голос Макса, вообще, очень сильно напоминал голос Майкла из GTA5. В русском дубляже совсем другой тембр, но я не скажу, что звучит плохо. Просто совсем по-другому, но может, это даже и к лучшему. Во время прохождения у меня все время перед глазами возникал Майкл, что немного мешало восприятию. В русской версии голос посерьёзнее что ли. Это же касается и Пассосса. Единственное, что не понравилось - очень много мата. Вот не понимаю я тех, кто считает, что без мата, якобы, невозможно передать правильно атмосферу. Сколько отличных голливудских фильмов про бандитов или шпану и как-то цензура ни разу не мешала восприятию.
Макс Пейн....после стольких лет?
Всегда... (если честно, есть копия MP 3 на диске, которую устанавливал,, стырив дисковод со старого ПК на время xD )
Хотя, если честно, пока немного странно и любопытно звучат голоса, особенно уже после стольких пройденных раз, да и вообще игр от Rockstar, которые в принципе англ. озвучка.
Голос Камины, не очень. Прошлый актёр озвучания был лучше, ещё в самом первом трейлере, имхо!
Макс везде в неприятности в липнет:)
Русский Мясник озвучил Макса?
серьёзно? просто мимо... ни Макс ни Пассос, не подходят. голос актера мб норм, но не для этого персонажа.
Лучше чем ничего, будет повод перепройти эту топовую игру.
Давно должна выйти, пройдена и забыта. Что-то они с Максом тормозят
Озвучка не интересная, не цепляет, не передает эмоции правильно.Лучше оригинал с субтитрами.
я только одного Макса Пейна признаЮ, остальные от лукавого!