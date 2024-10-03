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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
9 4 357 оценок

Студия GamesVoice показали катсцену с русской озвучкой из Max Payne 3

AceTheKing

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 порадовала фанатов Max Payne 3, продемонстрировав русскую озвучку игры.

В видео показана катсцена с флэшбеком в баре Нью-Йорка, в которой у Макс Пейна и Пассоса завязался конфликт с сыном босса итальянской мафии. Игроки могут услышать русский голос Макс Пейна, которого, судя по всему, озвучил Александр Фильченко.

Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.

57
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Bartalbi Bond

Щакарная озвучка для любительской студии, в 2000-х годах народ бы на руках носил бы авторов такой озвучки, а сейчас народ всем не доволен, судя по комментариям!

19
PS5PRO

Да ужасная озвучка

-6
Никита Дроздоvv

нууу фиг знает

16
Рогатый Лорд

Круто, меня бесило, там столько текста и аудио, а теперь кайф будет.

9
Темный-Властелин

голос Макса немного режет слух

7
EvgenyDMT

Отлично сделано,не знаю,чё школотроны в комментах ноют...

7
Bartalbi Bond

Как говорит Макс в этом ролике - мне надоедали эти школотроны уже несколько дней! 😆😅

2
Sion2

Чет не очень.

Да и как то раньше для трейлера у них лучше получилось.

4
MrDarkLex

А в первом трейлере кто тогда озвучивает Макса?)

1
oldgooddog MrDarkLex

Геннадий Новиков был. Текущий актёр на наш взгляд куда ближе к оригиналу, хоть комментаторы и обратное пишут) Посмотрим, что по следующим демонстрациям скажут.

2
BENDJI

Да норм озвучка. Для Макса сложно подобрать подходящий голос чтоб прям всем угодить.

Я бы больше к голосу Пассоса придрался, так как в оригинале у него прям запоминающийся голос и акцент.(Хотя послушал ещё раз и мне нравится)

4
bysaturn

Вообще мимо.

3
Случайный Игрок

Гоп-стоп озвучка?)

2
RedMold

прикольно, появиться повод перепройти

2
Patrick Jones

в этой демонстрации голосом попали только с девушкой

1
Dr.Love

Стало как на НТВ.

Как же мне нравились те немногочисленные миссии, где Макси в кожанке.

1
simiola

Клевая озвучка, главное делайте скорее, а то подбор "идеальных" голосов растянется еще на пару лет!

1
mrKAB2N

Озвучка хороша, но так как привыкли что голос Максу подарил Джеймс Маккэффри, очень тяжело будет его переплюнуть, а с декабря прошло года, уже и не возможно, легенда!

1
Рогатый Лорд

Мне плевать кто там подарил и что, я русский человек и я буду рад русской озвучке и я не привык.

4
mrKAB2N Рогатый Лорд

Я рад за тебя) я сказал лишь своё мнение.

1
aka_sektor

Не самая плохая озвучка, есть своя атмосфера)

1
KIIIL

"Был местным гангстером, наркодилером , рэкетиром и просто не хорошим человеком"

1
Mad_cloud

Ждемс

0
LIMITRON

Будто открыл фар край с русской озвучкой

0
CrowBY

Чот пока как то не очень. Будем надеятся что доведут до ума

0
simiola

пусть так выпускают, а то еще пару лет "до ума доводить" будут

1
Redpath

Не могли найти актёра с более глубоким голосомГ

0
Bartalbi Bond

Свою кандидатуру бы предложили, сами бы озвучили его и были бы довольны, только другие тысячи людей стали бы не довольны вашим голосом! И так вот весь мир всем чем-то не доволен, даже когда бесплатно людям дают!

1
Mikhail Donskoy

Как раз недавно перепроходил игру и оригинальные голоса, конечно, совершенно иначе звучат. Голос Макса, вообще, очень сильно напоминал голос Майкла из GTA5. В русском дубляже совсем другой тембр, но я не скажу, что звучит плохо. Просто совсем по-другому, но может, это даже и к лучшему. Во время прохождения у меня все время перед глазами возникал Майкл, что немного мешало восприятию. В русской версии голос посерьёзнее что ли. Это же касается и Пассосса. Единственное, что не понравилось - очень много мата. Вот не понимаю я тех, кто считает, что без мата, якобы, невозможно передать правильно атмосферу. Сколько отличных голливудских фильмов про бандитов или шпану и как-то цензура ни разу не мешала восприятию.

0
T3ermi

Макс Пейн....после стольких лет?

Всегда... (если честно, есть копия MP 3 на диске, которую устанавливал,, стырив дисковод со старого ПК на время xD )

Хотя, если честно, пока немного странно и любопытно звучат голоса, особенно уже после стольких пройденных раз, да и вообще игр от Rockstar, которые в принципе англ. озвучка.

0
MrDarkLex

Голос Камины, не очень. Прошлый актёр озвучания был лучше, ещё в самом первом трейлере, имхо!

0
Viking90

Макс везде в неприятности в липнет:)

0
T r u m a n

Русский Мясник озвучил Макса?

0
v039483

серьёзно? просто мимо... ни Макс ни Пассос, не подходят. голос актера мб норм, но не для этого персонажа.

0
Brainstoun

Лучше чем ничего, будет повод перепройти эту топовую игру.

0
PpLtZ
Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна

Давно должна выйти, пройдена и забыта. Что-то они с Максом тормозят

0
Валентин Добров

Озвучка не интересная, не цепляет, не передает эмоции правильно.Лучше оригинал с субтитрами.

-2
Evil_Knievel

я только одного Макса Пейна признаЮ, остальные от лукавого!

-4