Студия GamesVoice показали катсцену с русской озвучкой из Max Payne 3

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 порадовала фанатов Max Payne 3, продемонстрировав русскую озвучку игры.

В видео показана катсцена с флэшбеком в баре Нью-Йорка, в которой у Макс Пейна и Пассоса завязался конфликт с сыном босса итальянской мафии. Игроки могут услышать русский голос Макс Пейна, которого, судя по всему, озвучил Александр Фильченко.

Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.