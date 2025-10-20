Студия озвучки GamesVoice молча удалила все упоминания о Max Payne 3 со своего сайта

Российская студия локализации GamesVoice незаметно для всех убрала со своего официального сайта информацию и материалы по русской озвучке игры Max Payne 3. При попытке найти на сайте упоминания Max Payne 3, поиск не выдаёт результатов, а переход по ссылке из трейлера приводит к ошибке 404.
Ранее студия анонсировала начало работ над русской версией озвучки Max Payne 3, 3 октября 2024 г., в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024. Во время той презентации был показан трейлер/катсцена с русской озвучкой и голосом Макса Пэйна в исполнении Александра Фильченко.
Причины удаления пока не раскрыты.
Да и правильно, худшая игра серии в которой Макса тупо нет.
А кто там? Джон Андерсон?
Поиграй хотя бы в игру, чтоб такие шизофренические высказывания не делать.
Играл, играл.
Скорей всего это толстый намёк на то что Разработчик Rockstar Games будет делать Ремастер или Ремейк, а это значит что теперь ай я яй по шапки прилетит всем кто прикоснётся к ней своими грязными руками.
Бабосы собрали, а там можно и удаляться)
Если заметили, значит уже не незаметно.
Так это я один заметил. Решил глянуть что там по озвучке, а оно вот чё.
Так денюжку не собрали , и все дела )