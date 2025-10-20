Студия озвучки GamesVoice молча удалила все упоминания о Max Payne 3 со своего сайта

Российская студия локализации GamesVoice незаметно для всех убрала со своего официального сайта информацию и материалы по русской озвучке игры Max Payne 3. При попытке найти на сайте упоминания Max Payne 3, поиск не выдаёт результатов, а переход по ссылке из трейлера приводит к ошибке 404.

Ранее студия анонсировала начало работ над русской версией озвучки Max Payne 3, 3 октября 2024 г., в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024. Во время той презентации был показан трейлер/катсцена с русской озвучкой и голосом Макса Пэйна в исполнении Александра Фильченко.

Причины удаления пока не раскрыты.