Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9 4 733 оценки

Студия озвучки GamesVoice молча удалила все упоминания о Max Payne 3 со своего сайта

BENDJI BENDJI

Российская студия локализации GamesVoice незаметно для всех убрала со своего официального сайта информацию и материалы по русской озвучке игры Max Payne 3. При попытке найти на сайте упоминания Max Payne 3, поиск не выдаёт результатов, а переход по ссылке из трейлера приводит к ошибке 404.

Ранее студия анонсировала начало работ над русской версией озвучки Max Payne 3, 3 октября 2024 г., в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024. Во время той презентации был показан трейлер/катсцена с русской озвучкой и голосом Макса Пэйна в исполнении Александра Фильченко.

Причины удаления пока не раскрыты.

Источник  
Комментарии:  10
Кей Овальд

Да и правильно, худшая игра серии в которой Макса тупо нет.

Алан Битаров

А кто там? Джон Андерсон?

Алан Битаров

Поиграй хотя бы в игру, чтоб такие шизофренические высказывания не делать.

Кей Овальд Алан Битаров

Играл, играл.

UnwaveringGlenn

Скорей всего это толстый намёк на то что Разработчик Rockstar Games будет делать Ремастер или Ремейк, а это значит что теперь ай я яй по шапки прилетит всем кто прикоснётся к ней своими грязными руками.

Barred

Бабосы собрали, а там можно и удаляться)

Иваныч из Тулы
незаметно для всех

Если заметили, значит уже не незаметно.

BENDJI

Так это я один заметил. Решил глянуть что там по озвучке, а оно вот чё.

askazanov

Так денюжку не собрали , и все дела )

