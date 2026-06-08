Maximum Thunderness превращает борьбу с пришельцами в безумный кооперативный рогалик - демо уже доступно

Студия Berzerk Studio, известная по ретро-экшену Infernax, анонсировала новый проект под названием Maximum Thunderness. Игра представляет собой двухмерный кооперативный рогалик с боковой прокруткой и выйдет на PC в 2026 году. При этом познакомиться с новинкой можно уже сейчас благодаря демоверсии в Steam.

Сюжет намеренно не пытается выглядеть серьезным. Игрокам предстоит противостоять инопланетной организации S.K.U.L.L., которая стремится захватить Землю через череду абсурдных правонарушений. Судя по описанию, авторы сделали ставку на юмор и самоиронию, превращая каждую миссию в череду хаотичных сражений и нелепых ситуаций.

Во время прохождения игроки смогут открывать новые способности, собирать странные артефакты, покупать еду с сомнительной пищевой ценностью и постепенно усиливать своих персонажей. После каждой вылазки герои получают загадочные космические кристаллы, которые используются для открытия новых навыков, предметов и даже дополнительных персонажей.

Одной из главных особенностей проекта станет кооператив. Играть можно как через интернет, так и на одном экране, объединившись в команду до четырех человек. Такой формат хорошо сочетается с динамичным игровым процессом и случайной генерацией заданий, благодаря чему каждый забег обещает отличаться от предыдущего.

Maximum Thunderness выглядит как проект, который не боится быть странным и смешным. На фоне множества мрачных рогаликов игра выделяется яркой подачей, мультяшным безумием и акцентом на совместное прохождение. Для поклонников кооперативных экшенов это может оказаться одной из самых необычных находок ближайших лет.