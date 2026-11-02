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Mayday: The Survival Island 02.11.2026
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
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Mayday: The Survival Island вышла в Steam с выживанием на таинственном архипелаге

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Pequi Studios выпустила в Steam пиксельную игру на выживание Mayday: The Survival Island. Игрокам предстоит охотиться, рыбачить, заниматься фермерством, мастерить предметы и обустраивать убежище.

Герой приходит в себя после загадочной катастрофы на острове и исследует архипелаг, скрывающий древние руины, магические тотемы и следы прежних обитателей. Временный ночлег постепенно можно превратить в полноценную усадьбу.

Конечная цель путешествия — раскрыть тайну островов и найти способ выбраться из них.

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