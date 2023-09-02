Анонсирован бит-эм-ап Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Hero Concept анонсировала продолжение игры в жанре бит-эм-ап Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Он будет запущен в 2024 году.

Идеальное сочетание аркадной атмосферы 90-х и современной механики rogue-lite/RPG в жанре beat 'em up на тему перехода во времени. Играйте в одиночку или по сети с друзьями и формируйте историю по своему усмотрению. Вы будете поражены рисованной графикой, вдохновленной комиксами, покадровыми анимированными персонажами и потрясающим саундтреком.

Станьте свидетелем развития параллельных событий в двух временных периодах с разницей в 20 лет! С одной стороны — легендарный агент Цитадели Стеллар, а с другой — Волчица, такая же пылкая, как всегда, которая ведет предвыборную кампанию на пост мэра. Две команды отправляются в приключение, чтобы раскрыть одну из самых мрачных тайн Mayhem City