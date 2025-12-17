Состоялся выход ретро-шутера M.E.A.T. II: Absolute Zero в раннем доступе Steam

Студия Trippin Bears объявила о выпуске своего нового проекта M.E.A.T. II: Absolute Zero. Шутер от первого лица, выполненный в популярном поджанре бумер-шутер, стал доступен пользователям платформы Steam в формате раннего доступа. Игра сохраняет дух классических представителей жанра благодаря пиксельной графике, однако авторы заявляют о внедрении современных геймплейных решений.

Сюжетно проект продолжает события первой части серии. Главным героем вновь выступает сэр Дункан Каллиган, который, несмотря на пережитые трагедии, продолжает свою борьбу. На этот раз протагонисту предстоит столкнуться с темной сектой MBS XII, использующей таинственное вещество для подготовки масштабной катастрофы. Действие разворачивается в декорациях канадского города XIX века, где игрокам придется уничтожать орды врагов, используя разнообразный арсенал, включая оружие на энергии телестариона.

Особое внимание разработчики уделили атмосфере и подаче истории. Сюжет раскрывается через полностью озвученные катсцены, что добавляет происходящему кинематографичности. В работе над озвучкой принимали участие известные исполнители, такие как рэпер Słoń и Skits из нидерландской группы DOPE D.O.D., чьи голоса сопровождают игровой процесс. Геймплей включает в себя не только перестрелки, но и поиск секретных уровней, битвы с боссами и множественные отсылки к поп-культуре.

Согласно информации на странице магазина, M.E.A.T. II: Absolute Zero пробудет в раннем доступе ориентировочно до 4 квартала 2026 года. Текущая версия является полностью играбельной и содержит основные механики, две полные карты и арены с боссами. В будущем Trippin Bears планируют значительно расширить игру, добавив новые локации, квесты и вооружение. Стоимость проекта может измениться после выхода финальной версии.