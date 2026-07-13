Авторы клона Meccha Chameleon оказались настолько наглыми, что в Корее открыто используют название оригинала

Популярность инди-хита Meccha Chameleon ожидаемо привела к появлению первых подражателей, однако один из них пошёл значительно дальше обычного копирования механик. Игра Scribble Hunt не только повторяет игровой процесс и многие элементы интерфейса оригинала, но и в корейской версии Steam использует название «메챠 카멜레온», которое переводится как Meccha Chameleon.

На необычное совпадение обратило внимание корейское издание INVEN. При этом в остальных регионах проект распространяется под другими названиями. В китайских версиях игра называется «Super Chameleon», а японское название можно перевести как «Раскраски и прятки». Основным международным названием остаётся Scribble Hunt.

Сам игровой процесс также явно вдохновлён оригиналом. Игрокам предстоит прятаться, маскируясь под окружение с помощью раскраски персонажа, однако разработчики добавили несколько собственных механик. Например, скрывающиеся могут превращаться в предметы в духе режимов Prop Hunt, а охотники получили выбор оружия и инфракрасное зрение, которое активируется в последние 30 секунд матча. Также доступны косметические предметы, эмоции и насмешки.

Несмотря на несколько оригинальных идей, большинство моделей, интерфейс и базовые механики Scribble Hunt вызывают очевидные ассоциации с Meccha Chameleon. Особенно любопытным выглядит именно использование названия оригинальной игры в корейском регионе — решение, которое потенциально может привлечь не только внимание игроков, но и вызвать вопросы с юридической точки зрения.