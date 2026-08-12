Авторы Meccha Chameleon сообщили, что продажи игры превысили отметку в 20 миллионов проданных копий

Создатели Meccha Chameleon официально объявили, что по состоянию на 12 августа 2026 года тираж игры превысил отметку в 20 миллионов проданных копий. Релиз симулятора пряток состоялся 10 июня, таким образом, этот результат был достигнут менее чем за два месяца.

Динамика продаж впечатляет:

10 миллионов копий за первые 16 дней.

за первые 16 дней. 15 миллионов за первый месяц.

за первый месяц. 20 миллионов за два месяца.

Эти цифры ставят Meccha Chameleon в один ряд с самыми быстро продаваемыми играми в истории. Для сравнения: Cyberpunk 2077 добиралась до 20 миллионов почти два года, Elden Ring — около года, Hogwarts Legacy — десять месяцев. Игра обогнала по темпам продаж такие релизы 2026 года, как Resident Evil Requiem и Crimson Desert.

Meccha Chameleon — это онлайн-прятки от инди-разработчиков из Японии (команда lemorion_1224, по сути, состоит из двух человек). Игроки управляют нарисованными белыми человечками, которых нужно раскрашивать, чтобы сливаться с окружением и прятаться от других игроков.

Формула успеха проста: доступная цена (около 290 рублей в Steam), отсутствие сезонных пропусков и лутбоксов, а также виральность на ютуб и тикток, где ролики с игровыми моментами собирают миллионы просмотров. Игра удерживает 87% положительных отзывов при более чем 80 тысячах оценок в Steam.

Разработчики не собираются останавливаться. Они регулярно выпускают небольшие обновления с новым контентом, а в июле провели кроссоверы с Garten of Banban и Exit 8. Сообщество активно просит порты на консоли и мобильные устройства. Пока игра доступна только на ПК в Steam. Разработчик lemorion_1224 также оставил загадочное сообщение с шифром «tj9nbハmsに!», который фанаты пытаются разгадать.

Не исключено, что Meccha Chameleon продолжит бить рекорды и в ближайшее время войдёт в список 50 самых продаваемых игр всех времён.