Для MECCHA CHAMELEON вышло обновление 2.7.0 с новой картой и настройкой случайного выбора локаций

Разработчики независимого проекта официально выпустили свежий патч под номером 2.7.0, который расширил список доступного контента и внедрил важные функции по запросам сообщества. Главным нововведением апдейта стало появление совершенно новой официальной карты под названием «Египет». Кроме того, авторы существенно доработали систему ротации локаций, позволив пользователям самостоятельно настраивать список арен для случайных матчей.

При игре на случайных картах геймеры теперь могут вручную включать или выключать конкретные зоны для участия в лотерее выбора. Разработчики уточнили, что кроссоверные локации от сторонних авторов по умолчанию теперь переведены в состояние «Выключено». Параллельно с этим создатели добавили новые случайные элементы на официальную карту «Отель пингвинов» для повышения реиграбельности и исправили неприятную ошибку на карте «Музей ХИКАКИНА», где персонажи могли слишком глубоко застревать внутри стен.

Текущий патч развивает идеи недавнего обновления версии 2.6.0, которое добавило в игру упомянутую коллаборационную карту «Музей ХИКАКИНА» с уникальными эксклюзивными механиками. В прошлый список изменений также вошла альфа-версия поддержки контроллеров без учета интерфейса и расширение региональных тегов для Японии, Южной Кореи и Восточной Азии. Для улучшения боевого баланса разработчики исправили баг с исчезновением коллизии скрытых клонов и расширили угол обзора Охотника со 100 до 150 градусов.