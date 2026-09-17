Эксперты объяснили феномен успеха Meccha Chameleon - высокие продажи обеспечила культура Roblox

В этом году одной из самых успешных новинок была игра про прятки Meccha Chameleon. Несмотря на свой простой формат, игра стала главной сенсацией года — её продажи уже достигли 20 миллионов проданных копий. Глава японского игрового промо-агентства Ryu's Office Рюта Онума, отвечавший за продвижение Persona, Fate/Grand Order и Genshin Impact в недавнем интервью подробно разобрал причины такого взрывного успеха.

По оценке эксперта, феномен игры можно сравнить с торговлей в эпоху Великих географических открытий — «подобно тому, как индийский перец везли в Европу, где его продавали по баснословным ценам». Авторы Meccha Chameleon взяли элементы хаотичного социального геймплея, которые годами считались обыденностью на платформе Roblox, и перенесли их в обычный инди формат и библиотеку Steam. Для традиционной ПК-аудитории этот сплав веселья и абсурда показался абсолютно свежим и новаторским опытом, хотя на самом деле ему уже больше 10 лет.

Игровой процесс понятен абсолютно любому человеку на планете без знания языков или сложного обучения. Это позволило алгоритмам соцсетей легко подхватывать ролики и мгновенно распространять их по всему миру. Если в 2010-х годах хиты классических консольных тайтлов обсуждались всем интернетом одновременно в общей новостной ленте. То уже сейчас алгоритмические ленты разбили игроков на изолированные кластеры по интересам. Но именно Meccha Chameleon удалось без труда преодолеть этот искусственный барьер, из-за простоты и веселья.

Случай Meccha Chameleon эксперты называют показательным примером маркетинга новой эпохи, где понимание механик рекомендательных систем и грамотная адаптация чужих культурных трендов значат для коммерческого успеха гораздо больше, чем эффектные трейлеры, дорогие промо туры и рекламные баннеры.