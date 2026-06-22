Этот поезд уже не остановить! Meccha Chameleon достигла 7 миллионов проданных копий и 340 тысяч онлайна

Когда продажи Meccha Chameleon только перешагнули отметку в первый миллион, можно было подумать, что перед нами просто еще одна случайная жемчужина среди кооперативных инди-проектов в Steam. На рубеже в 3-4 миллиона копий уже появилась твердая уверенность в том, что разработчикам удалось продемонстрировать невероятный успех даже в таком перенасыщенном и популярном жанре. А теперь игра стремительно приближается к отметке в 10 миллионов проданных копий — и это при том, что с момента релиза не прошло еще и месяца.

Студия Lemorion официально сообщила, что мировой тираж их вирусной многопользовательской игры в жанре «пряток» перевалил за 7 миллионов экземпляров. Попутно проект установил новый рекорд активность. По данным SteamDB, пиковый онлайн игры обновил исторический максимум, зафиксировав на серверах более 340 500 одновременно играющих пользователей.

Столь масштабные цифры заставили индустрию строить конспирологические теории. На фоне взрывного роста в сети поползли слухи о том, что за проектом стоит солидная финансовая и кадровая поддержка. Однако соавтор проекта под псевдонимом HAGANEIRO оперативно развеял эти домыслы.

Как выяснилось, над Meccha Chameleon трудится команда всего из двух человек. Всю техническую серверную инфраструктуру инди-дуэт тянет исключительно благодаря использованию бесплатных сетевых инструментов от Epic Games. Создатели также подчеркнули, что в проект не было вложено ни единого цента на рекламу. Успех обеспечен органическим «сарафанным радио» и геймдизайном, который оказался идеальным для стриминговых платформ. Ошеломляющий результат двух разработчиков уже стал объектом восхищения среди других представителей геймдева.

Останавливаться на достигнутом дуэт не планирует. Разработчики объявили, что в течение ближайших 48 часов в игре появится новая карта в традиционном японском стиле. Учитывая, что предыдущая конфетная локация «Sugar Land» была выпущена 18 июня, студия взяла крайне высокий темп поддержки своего хита свежим контентом.