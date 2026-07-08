Игроки Meccha Chameleon придумали гениальный способ наказывать нарушителей - отмечать читеров стрелками

Успех японского инди-хита Meccha Chameleon, продажи которого перевалили за 15 миллионов копий менее чем за месяц, предсказуемо привлек в игру не только обычных геймеров, но и создателей нечестных программ. Популярные многопользовательские «прятки», не имеющие даже соревновательной рейтинговой системы, неожиданно столкнулись с наплывом читеров. Однако честное комьюнити нашло весьма элегантный и забавный способ борьбы с нарушителями, используя для этого главную механику самой игры.

Главная фишка Meccha Chameleon заключается в системе маскировки. Скрывающиеся игроки представляют собой полностью белых человечков, которых необходимо раскрасить встроенной кистью-спреем под цвет и текстуру объектов на уровне, чтобы слиться с фоном и стать незаметными для Охотников. Недавно в лобби стали появляться нарушители, использующие сторонний скрипт на «авто-закраску»: программа за секунды накладывает идеальный камуфляж текстур на модель игрока, позволяя читеру нагло скрыться на любой поверхности без ручной работы.

Но вместо того чтобы просто жаловаться, игроки взяли правосудие в свои руки. Увидев в лобби читера с моментальной идеальной закраской, случайные игроки быстро перекрашивают себя в белые полотна, нарисовав на своих животах огромные яркие красные стрелки. Затем они подходят вплотную к читеру и указывают на него. Это позволяет охотнику в первую очередь избавится от читера. Если читер не понимает подобных "намеков" игроки устраивают настоящую травлю, постоянно гоняясь за ним и указывая стрелками на него. Как правило, читеры не выдерживают такого троллинга и быстро выходят из игры.

Такой метод борьбы с жуликами стремительно набирает популярность в фанатской среде, доказывая, что фантазия игроков способна быть эффективнее популярных античитов. Разработчики игры, тем временем, не остаются в стороне. Недавно они выпустили патч 2.5.1, закрывший дыры для авто-накруток рекомендаций и устранивший пулеметную скорострельность дробовиков у Охотников. Авторы заверили, что работают и над техническим фиксом программного "авто-пеинтинга", но до тех пор у нарушителей не будет шансов против креативных красных стрелок от честных парней.