Meccha Chameleon может стать самой продаваемой игрой 2026 года - продажи уже превысили 12 миллионов копий

Инди-хит Meccha Chameleon продолжает бить рекорды. По оценке аналитической компании Alinea Analytics, к 30 июня игра разошлась тиражом около 12,6 млн копий, что делает её самой продаваемой игрой 2026 года на данный момент.

Ранее разработчики официально подтвердили продажу 10 млн копий всего за три недели после релиза. Новые оценки учитывают продажи в Steam, PlayStation и Xbox за первое полугодие.

По данным аналитиков, ближайшим преследователем стала EA Sports FC 26 с результатом около 9,1 млн копий. Далее следуют Resident Evil Requiem (7,5 млн), Forza Horizon 6 (7,4 млн), ARC Raiders (7,4 млн) и Slay the Spire 2 (7 млн).

Авторы исследования отмечают, что речь идёт именно об оценках, а не официальных данных. При этом Alinea Analytics ранее неоднократно точно прогнозировала продажи крупных игр, поэтому её статистика считается достаточно надёжной.

Ещё более впечатляющим успех Meccha Chameleon делает тот факт, что игра доступна только на одной платформе, тогда как большинство конкурентов продаются сразу на нескольких. В исследование также не вошли продажи игр на консолях Nintendo, однако аналитики считают, что даже это вряд ли изменит лидерство Meccha Chameleon в 2026 году.