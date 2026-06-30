Meccha Chameleon вновь возглавила чарт продаж Steam - летняя распродажа заметно изменила расстановку сил

Valve опубликовала свежий рейтинг самых кассовых игр Steam за период с 23 по 30 июня 2026 года. Список формируется по выручке, а не по количеству проданных копий, поэтому отражает наиболее успешные проекты недели. Если не учитывать условно-бесплатные игры, лидером вновь стала Meccha Chameleon.

Необычный инди-хит от разработчика lemorion_1224 удерживает первое место уже не первую неделю. Во многом этому способствует сочетание невысокой цены, активного сарафанного радио и постоянной поддержки со стороны авторов. Ранее сообщалось, что продажи игры уже превысили 10 миллионов копий, закрепив за ней статус одного из главных игровых феноменов 2026 года.

Следом расположились Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight, а сразу за ними оказались The Binding of Isaac: Rebirth и Warhammer 40,000: Darktide. В десятку также вошли Steam Deck, Call of Duty: Modern Warfare 2, EA Sports FC 26, Baldur's Gate 3 и Red Dead Redemption 2.

Текущая летняя распродажа Steam заметно повлияла на распределение мест в чарте. Крупные скидки позволили сразу нескольким проверенным временем хитам вернуться в число самых прибыльных игр платформы, однако сместить Meccha Chameleon с вершины рейтинга им пока не удалось. Судя по динамике продаж и оперативной работе разработчиков над обновлениями, инди-сенсация продолжает уверенно удерживать внимание аудитории даже на фоне масштабных распродаж.

MECCHA CHAMELEON Cyberpunk 2077 Dead by Daylight The Binding of Isaac: Rebirth Warhammer 40,000: Darktide Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare II EA Sports FC 26 Baldur's Gate 3 Red Dead Redemption 2

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