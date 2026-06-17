Meccha Chameleon возглавила чарт за прошлую неделю Steam, обойдя Forza Horizon 6 и Steam Deck

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 июня 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Главным триумфатором недели неожиданно стала кооперативная инди-игра Meccha Chameleon. Новинка сумела обойти крупных конкурентов и занять первое место всего через несколько дней после релиза, а её продажи уже превысили два миллиона копий.

На второй строчке расположилась Forza Horizon 6, которая после нескольких недель лидерства уступила первое место новому хиту. Третью позицию сохранил Steam Deck, продолжающий оставаться одним из самых успешных аппаратных продуктов платформы.

Одним из самых заметных возвращений недели стала Final Fantasy VII Remake Intergrade. Переиздание первой части современной трилогии Square Enix поднялось на седьмое место чарта благодаря скидке в 65%, а также возросшему интересу после показа Final Fantasy VII Revelation на Summer Game Fest 2026. Для многих игроков это стало хорошим поводом наверстать пропущенную главу перед выходом заключительной части истории.

В первую десятку также вошли Path of Exile 2, EA Sports FC 26 и дополнение Renegades для Destiny 2. Последний результат выглядит особенно примечательным на фоне завершения активной контентной поддержки игры 9 июня. Несмотря на это, проект Bungie продолжает удерживать высокие позиции по выручке и активности игроков.

Оставшиеся места в топ-10 заняли 007 First Light, обновлённая Gothic и многопользовательская Burglin' Gnomes, посвящённая похождениям гномов-вредителей.

Если учитывать бесплатные игры, картина меняется. Первое место в общем зачёте удерживает Counter-Strike 2, тогда как в десятку также вошли Destiny 2, Marvel Rivals и Wuthering Waves.

Свежий чарт наглядно показывает, что даже спустя несколько лет после релиза крупные скидки и громкие анонсы способны вернуть старые хиты в число самых продаваемых игр Steam. Однако на этой неделе всё внимание оказалось приковано к Meccha Chameleon — новому феномену платформы, который сумел обойти как блокбастеры, так и признанные долгожители сервиса.