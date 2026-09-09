Meccha Chameleon выходит на Nintendo Switch 2 уже сегодня

Популярная игра в прятки Meccha Chameleon выходит на Nintendo Switch 2 — релиз состоялся уже сегодня.

Независимый разработчик, создавший эту игру для ПК (известный под ником lemorion_1224), подтвердил эту новость во время сентябрьской презентации Nintendo Direct 2026 года. Было объявлено, что игрокам не придется ждать выхода Meccha Chameleon в будущем: погрузиться в этот красочный игровой процесс можно уже сегодня.

На данный момент неизвестно, появится ли Meccha Chameleon на других платформах, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Слейтесь с окружением в этой соревновательной многопользовательской игре, сочетающей в себе рисование и прятки, — заявила Nintendo вскоре после анонса на презентации Direct. — Примите позу и раскрасьте себя так, чтобы слиться со стенами, мебелью или предметами интерьера, используя различные цвета и узоры, пока команда ищущих пытается обнаружить спрятавшихся игроков. Игра поддерживает участие от 1 до 12 человек по сети, а каждый матч поощряет творческий подход и умение быстро принимать решения