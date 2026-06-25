MECCHA CHAMELEON закрепляет свой успех регулярными обновлениями - в игру добавили нового персонажа

Разработчикам вирусного мультиплеерного хита MECCHA CHAMELEON, судя по всему, не вскружили голову многомиллионные продажи, перевалившие за отметку в 7 миллионов проданных копий при феноменальном онлайне в 340 тысяч пользователей. Напротив, инди-дуэт авторов Lemorion и HAGANEIRO активно мониторит запросы игроков и стабильно поставляет новый контент на регулярной основе.

Сегодня создатели популярных «пряток» выпустили для ПК-версии свежий патч 1.9.0. Главной новинкой апдейта стало введение в геймплей абсолютно нового играбельного персонажа. Если раньше геймеры могли прятаться на уровнях, управляя лишь гладкой классической белой куклой, то теперь им доступен угловатый и слегка кубический персонаж по имени «Куб».

По словам разработчиков, наличие рубленых геометрических форм головы и конечностей кардинально изменит тактику пряток. «Кубу» будет гораздо легче визуально сливаться с квадратными предметами архитектуры: закрасив своего угловатого героя под цвет кирпичных стен или кубических ящиков-препятствий с помощью встроенной «пипетки», игрок-куб рискует стать совершенно невидимой мишенью для Ищущего-охотника.

Патч 1.9.0 также внёс ряд правок для повышения комфорта в сессиях. Теперь меню выбора персонажа и скинов перенесено в зону предматчевого лобби, там же игроки могут сразу увидеть карту, которая им выпадет для продумывания тактики камуфляжа. Баланс тоже не обошли стороной: дробовик охотников «понерфили» — теперь задержка между выстрелами увеличена с 1,5 до 2,0 секунд, чтобы дать беглецам шанс скрыться после промаха сыщика. В довесок исправлен сетевой баг рассинхронизации положения тел.

Но и на этом создатели останавливаться не собираются: согласно заметкам разработчиков в магазине Steam, очередной массивный патч, содержащий значительное расширение контента, должен добраться до игры уже к этой пятнице.