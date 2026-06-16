Миллионная аудитория и вирусный успех: Meccha Chameleon разошлась тиражом более 2 миллионов копий за неделю

Необычная инди-игра Meccha Chameleon продолжает стремительно набирать популярность в Steam. Проект от японского разработчика, известного под псевдонимом lemorion_1224, вышел 10 июня и всего за несколько дней превратился в один из самых заметных вирусных хитов платформы. По словам автора, продажи игры уже превысили два миллиона копий.

Основой успеха Meccha Chameleon стала простая, но легко увлекающая механика. Игра представляет собой своеобразную вариацию классических «Пряток», однако вместо привычного поиска укрытий пользователям приходится активно использовать маскировку. Игроки управляют белыми человечками, которых можно перекрашивать в разные цвета, чтобы сливаться с окружением и оставаться незамеченными.

Благодаря необычной идее и многочисленным роликам в социальных сетях проект быстро привлек внимание аудитории. Пиковый онлайн Meccha Chameleon в Steam превысил 130 тысяч одновременных игроков — впечатляющий результат для небольшой инди-разработки без крупной рекламной кампании.

Немаловажную роль сыграла и цена. Стоимость игры составляет всего шесть долларов, а до 16 июня она продавалась со скидкой 20%, что сделало покупку особенно привлекательной для широкой аудитории. В результате проект сумел преодолеть отметку в два миллиона проданных копий уже в первую неделю после релиза.

Разработчик поблагодарил игроков за поддержку и сообщил, что работа над обновлениями уже ведется. В ближайшие дни для Meccha Chameleon планируют выпустить новую карту, которая должна разнообразить игровой процесс и поддержать интерес аудитории.

Впрочем, успех не избавил игру от критики. На данный момент Meccha Chameleon имеет 79% положительных отзывов в Steam. Пользователи в основном хвалят проект за веселый и динамичный геймплей, который отлично подходит для коротких игровых сессий с друзьями. Вместе с тем многие отмечают технические проблемы, недостаток контента и необходимость дальнейшей доработки ключевых механик.

Тем не менее история Meccha Chameleon вновь показывает, что для громкого успеха в Steam не всегда нужны многомиллионные бюджеты. Иногда достаточно одной удачной идеи, понятных правил и правильного момента, чтобы небольшая инди-игра за считаные дни превратилась в настоящий феномен.