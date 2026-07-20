Новое обновление для MECCHA CHAMELEON расширяет возможности игроков в прятках

Грандиозный хайп вокруг мультиплеерных «пряток» MECCHA CHAMELEON постепенно спадает, однако проект всё ещё сохраняет впечатляюще высокую активность игроков по всему миру. Инди-дуэт авторов Lemorion и HAGANEIRO сдерживает свои обещания, продолжая регулярно расширять технический и творческий функционал проекта с помощью новых патчей.

Разработчики выпустили свежее обновление под версией 2.9.0. Главной геймплейной новинкой патча стало появление абсолютно новой механики маскировки — так называемой светящейся краски.

С добавлением этой опции в инструмент закрашивания человечков появился дополнительный ползунок «Эмиссия». Регулируя эти значения, игроки теперь могут не просто менять цвета своих белых болванчиков, но и контролировать интенсивность искусственного свечения модели. Главная хитрость обновления: неоновая краска применяется зонально, что позволяет комбинировать текстуры и заставлять «светиться в темноте» только отдельные участки или конечности персонажа. Это нововведение кардинально расширит стратегии пряток. Теперь опытные игроки-хамелеоны смогут еще искуснее имитировать, например, светящиеся рекламные вывески, плафоны уличных фонарей или яркие элементы аркадных автоматов в затемненных участках комнат, обманывая невнимательных Охотников.

Помимо эстетического новшества, создатели подкорректировали техническое состояние MECCHA CHAMELEON. В патчноуте заявлено легкое повышение производительности алгоритмов заливки цветом, а также проведен сброс уровня громкости специальных насмешливых звуковых провокаций, которые локально мешали игрокам на карте «HIKAKIN Museum».