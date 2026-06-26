Новый рубеж пройден! Продажи MECCHA CHAMELEON превысили 10 миллионов копий

Разработчики объявили о преодолении невероятного коммерческого рубежа в цифровом магазине Steam. Уникальный мультиплеерный симулятор пряток сумел разойтись тиражом в 10 миллионов копий всего за 16 дней с момента своего релиза. На создание этого проекта у авторов ушло всего два месяца работы.

Успех недорогой инди-игры оказался феноменальным, позволив новинке обойти по скорости продаж многие крупнобюджетные блокбастеры текущего года. Пиковый онлайн симулятора уже превысил отметку в 340 тысяч одновременных пользователей.

Разработчики за эти 16 дней не сидят сложа руки радуясь успеху, а чуть ли не ежедневно выпускают обновления для своего проекта. Патчи 1.9.0 и 1.8.0 для MECCHA CHAMELEON уже разнообразили игровой процесс добавив нового играбельного персонажа Куба, карту «Осака», а также добавили систему жалоб и улучшили сетевой код игры. Желающие присоединиться к 10 миллионам любителям пряток могут пройти на официальную страницу в Steam. Напоминаем, что теперь наше пополнение Steam стало еще выгоднее. Теперь мы всегда возвращаем вам 100% комиссии кэшбеком.