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MECCHA CHAMELEON 09.06.2026
Логические, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
5.4 15 оценок

Новый рубеж пройден! Продажи MECCHA CHAMELEON превысили 10 миллионов копий

Апчхий Апчхий

Разработчики объявили о преодолении невероятного коммерческого рубежа в цифровом магазине Steam. Уникальный мультиплеерный симулятор пряток сумел разойтись тиражом в 10 миллионов копий всего за 16 дней с момента своего релиза. На создание этого проекта у авторов ушло всего два месяца работы.

Успех недорогой инди-игры оказался феноменальным, позволив новинке обойти по скорости продаж многие крупнобюджетные блокбастеры текущего года. Пиковый онлайн симулятора уже превысил отметку в 340 тысяч одновременных пользователей.

Этот поезд уже не остановить! Meccha Chameleon достигла 7 миллионов проданных копий и 340 тысяч онлайна

Разработчики за эти 16 дней не сидят сложа руки радуясь успеху, а чуть ли не ежедневно выпускают обновления для своего проекта. Патчи 1.9.0 и 1.8.0 для MECCHA CHAMELEON уже разнообразили игровой процесс добавив нового играбельного персонажа Куба, карту «Осака», а также добавили систему жалоб и улучшили сетевой код игры. Желающие присоединиться к 10 миллионам любителям пряток могут пройти на официальную страницу в Steam. Напоминаем, что теперь наше пополнение Steam стало еще выгоднее. Теперь мы всегда возвращаем вам 100% комиссии кэшбеком.

Фикс мультиплеера и ошибка e.g. not logged in: как починить сетевой режим в Meccha Chameleon
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