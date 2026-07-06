Почти $100 млн выручки за месяц: Meccha Chameleon стала самой продаваемой игрой 2026 года

Инди-хит Meccha Chameleon, созданный всего двумя разработчиками, продолжает устанавливать рекорды. Менее чем за месяц после релиза игра стала самой быстро продаваемой и самой продаваемой игрой 2026 года по количеству реализованных копий. При стандартной цене $5,99 её валовая выручка уже приблизилась к 90 миллионам долларов.

Особенно впечатляет тот факт, что игра доступна только в Steam и была разработана командой из двух человек примерно за два месяца. Благодаря огромному коммерческому успеху проект преодолел порог выручки, после которого комиссия Steam для разработчиков снижается с 30% до 20%, что позволит авторам сохранить ещё большую часть доходов.

По данным аналитиков, Meccha Chameleon уже обошла по продажам такие крупные релизы, как Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 и Crimson Desert. При этом речь идёт именно о количестве реализованных копий — по общей выручке более дорогие AAA-игры всё ещё могут опережать инди-хит благодаря значительно более высокой цене.

Немалую роль в успехе сыграла и постоянная поддержка проекта. Разработчики практически ежедневно выпускают обновления, исправляют ошибки и добавляют новый контент. В честь достигнутого успеха авторы также анонсировали предстоящую коллаборацию с известной японской знаменитостью, подробности которой обещают раскрыть уже в ближайшее время.