Продажи хита MECCHA CHAMELEON официально превысили отметку в 15 миллионов копий

Японский инди-феномен MECCHA CHAMELEON преодолел новую грандиозную отметку, разойдясь по всему миру колоссальным тиражом. Авторы официально подтвердили этот ошеломительный результат и горячо поблагодарили игровое сообщество за масштабную поддержку. В качестве приятного бонуса для преданных фанатов создатели анонсировали на следующую неделю проведение кроссовера со знаменитой японской звездой, имя которой пока держится в секрете.

Параллельно с этим разработчики продолжают активно развивать проект и за последнее время успели выпустить множество небольших технических обновлений. В этих патчах команда провела глубокую переработку официальной игровой локации Osaka и заметно повысила разрешение текстур малярной кисти для более точного закрашивания. Кроме того, в симулятор пряток добавили экспериментальную цветовую палитру для будущей поддержки геймпадов и существенно улучшили стабильность работы трехмерного инструмента выбора цвета.

Ещё последние патчи добавили в игру совершенно новый режим под названием Reverse Chicken Race. В этой соревновательной мини-игре на внимательность все участники одновременно разукрашивают себя под цвет окружения, прячутся и пытаются вычислить чужую маскировку ради победных очков. Команда также добавила официальную поддержку облачного сервиса GeForce NOW.

На текущий момент этот необычный проект доступен пользователям ПК в цифровом магазине Steam. Информации о возможном выходе игры на домашних консолях PlayStation, Xbox или Nintendo Switch разработчики пока не предоставляли, полностью сфокусировавшись на полировке ПК-версии.