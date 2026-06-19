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MECCHA CHAMELEON 09.06.2026
Логические, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
6.1 11 оценок

Продажи вирусного инди-хита MECCHA CHAMELEON достигли 5 миллионов копий всего за 9 дней

Апчхий Апчхий

Японский соло-разработчик под ником lemorion_1224 сообщил, что продажи многопользовательского симулятора пряток MECCHA CHAMELEON преодолели отметку в 5 миллионов копий. На достижение этого результата проекту потребовалось всего 9 дней с момента релиза в Steam. Автор выразил благодарность игровому сообществу за поддержку, которая вывела проект на первые строчки чартов.

Параллельно с этим создатель активно занимается развитием игры и оперативно реагирует на отзывы пользователей. В недавних патчах разработчик уже исправил ряд критических технических ошибок и багов с режимом покраски хамелеонов. Была улучшена стабильность сетевого кода и оптимизирована система серверов для бесперебойного поиска матчей.

В официальном заявлении автор также анонсировал появление новой официальной карты и расширенных игровых опций в самое ближайшее время. На текущий момент MECCHA CHAMELEON доступна исключительно на ПК в цифровом магазине Steam, где проект удерживает очень положительные отзывы игроков.

Индустрия
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Олег Шандер

Что интересного в этой игре? Обычные прятки же... Таких игр было уже очень много...

Maxthon80

Помойным недо-стримерам с твича это зайдёт.

QuerulousLytton

Очередной френдслоп, который умрет через 3 месяца.