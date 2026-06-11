Симулятор пряток MECCHA CHAMELEON показал отличный старт и вошел в топ продаж Steam

Соревновательный многопользовательский симулятор пряток MECCHA CHAMELEON от независимого японского разработчика lemorion_1224 официально вышел в полноценный релиз 10 июня 2026 года.

Новинка не просто привлекла внимание казуальной аудитории, но и продемонстрировала внушительные статистические показатели в первые же часы после запуска.

Согласно свежим аналитическим данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн проекта в дебютный день превысил отметку в 20 700 одновременных игроков, а прямо сейчас в сессиях находятся более 14 тысяч человек. Такие цифры позволили скромному инди-хиту мгновенно войти в топ глобальных лидеров продаж платформы, зафиксировав резкий приток активных пользователей.

В основе игрового процесса MECCHA CHAMELEON лежит оригинальное переосмысление классического режима Prop Hunt. Вместо привычного превращения в случайные предметы окружения, игрокам в роли безликих белых гуманоидов необходимо использовать виртуальные кисти и палитру красок, чтобы в реальном времени переносить узоры и текстуры стен или пола на тело своего персонажа, буквально сливаясь с интерьером арен.

На момент публикации новости игра удерживает преимущественно положительные отзывы в магазине Valve. Пользователи хвалят проект за изобретательную механику маскировки, высокий потенциал для стриминга и генерацию комичных ситуаций. Разработчик уже поблагодарил аудиторию за столь мощную поддержку и пообещал развивать проект, основываясь на первых отзывах сообщества.