Улицы Осаки: для MECCHA CHAMELEON вышло обновление 1.7.0

Разработчики из lemorion_1224 выпустили контентное обновление 1.7.0 для экшена MECCHA CHAMELEON.

Создатели интегрировали в клиент функцию отправки жалоб на недобросовестных пользователей прямо во время матчей и исправили ошибку с отображением ссылки на официальный Discord-сервер. Ранее кнопка ломалась на главном экране игры.

Дополнительно разработчики починили критический баг с бесконечной загрузкой на экране облачных сохранений и исправили неприятную проблему, из-за которой в матчах полностью переставала играть фоновая музыка.

А самое главное, патч добавил новую карту Осака, которая даст больше мест для пряток. Релиз карты стал подарком для игроков, о котором заявляли разработчики после преодоления отметки в 7 миллионов копий.

Команда продолжает оперативно развивать проект на основе отзывов сообщества, а автоматическая загрузка свежих файлов обновления уже доступна всем владельцам игры в цифровом магазине Steam.