Вирусные прятки на миллион долларов: инди хит Meccha Chameleon разошелся огромным тиражом всего за четыре дня

Сетевой проект Meccha Chameleon от японского соло разработчика под ником lemorion_1224 стал главным внезапным феноменом цифрового магазина Steam в июне 2026 года. Релиз состоялся 10 июня, и буквально за 96 часов официальные продажи новинки превысили отметку в один миллион проданных копий. Малобюджетный проект без какой либо предварительной рекламной кампании моментально взлетел на верхние строчки глобальных чартов Steam, обогнав многие крупные релизы.

Проект практически сразу завирусился среди популярных игровых стримеров и блогеров, что вызвало лавинообразный рост активности аудитории. По данным статистического сервиса SteamDB, пиковое количество одновременно играющих пользователей уже превысило планку в 70 тысяч человек и продолжает увеличиваться. Разработчик оперативно отреагировал на неожиданную популярность своего творения и выпустил контентное обновление fix 1.2.0. Свежий апдейт добавил новую карту под названием Penguin Hotel, дополнительные механики маскировки, а также специальную рейтинговую систему, которая начисляет бонусные очки за риск, если игрок умудряется долго скрываться прямо в поле зрения охотника.

На текущий момент игра имеет высокие оценки в Steam и полную текстовую локализацию на русский язык. Автор проекта поблагодарил сообщество за поддержку и пообещал развивать проект, активно добавляя новые инструменты для создания пользовательских модификаций и арен.

А если же надо посмотреть трейлер проекта, то можно пройти сюда:

Или же в самом Steam: