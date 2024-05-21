Полная версия игры Mech Engineer о создании и управлении боевыми роботами стала доступна в Steam

Mech Engineer зовёт вас в приключение по сборке гигантских боевых машин и уничтожению коварного биологического оружия пришельцев. Готовы принять вызов и стать лучшим инженером-механиком галактики? Тогда слушайте инструктаж.

Первым делом займитесь сердцем своих стальных гигантов — реактором. Этот жизненно важный орган мехов нуждается в вашей заботе и внимании. Подбирайте компоненты, наращивайте мощность, но не забывайте следить за температурой. Перегрев реактора может вывести из строя всю систему, особенно в жарких регионах. Так что будьте начеку и вовремя охлаждайте своих подопечных.

Когда с сердцем будет закончено — пора подумать об оружии. Выбор подходящих пушек — целая наука. Крупнокалиберные пулемёты, плазменные пушки, ракетные установки — у каждого типа свои плюсы и минусы. Настраивайте скорострельность, вес снарядов, энергопотребление и точность, чтобы создать идеальную машину смерти.

Собирая своих механических монстров, не забывайте о балансе. Каждый лишний киллограмм брони или дополнительный энергоблок влияет на мобильность и выносливость меха. А в разных условиях требуются разные качества: кому-то подойдёт тяжёлая поступь и толстая броня, а кому-то — скорость и маневренность. Так что экспериментируйте, ищите золотую середину и адаптируйте своих подопечных к любой местности.

Ну а когда ваши детища будут готовы — смело отправляйте их в бой. Каждая успешная миссия приносит ценные ресурсы и приближает вас к главной цели. Только не думайте, что управлять мехами в сражении — проще простого. Вам придётся отдавать приказы пилотам, следить за обстановкой и принимать тактические решения. А на глобальной карте нужно постоянно контролировать продвижение и вычислять вероятные места нахождения вражеских баз. Быть стратегом не менее важно, чем инженером.