Полная версия игры Mech Engineer о создании и управлении боевыми роботами стала доступна в Steam

Научно-фантастический менеджер Mech Engineer, позволяющий игрокам проектировать, собирать и отправлять в бой огромных боевых роботов, наконец-то покинул ранний доступ Steam и обзавёлся полноценной версией 1.0.
Для всех, кто когда-либо мечтал о создании своей армии мехов, Mech Engineer предлагает интересный игровой процесс. Игрокам предстоит контролировать каждый аспект функционирования своего механизированного отряда, начиная от оптимизации реакторов и заканчивая тонкой настройкой систем вооружения.
Ключевым элементом геймплея является тщательное управление ресурсами и балансировка характеристик мехов. Необходимо постоянно следить за распределением веса, энергопотреблением и теплоотдачей, чтобы добиться максимальной эффективности на поле боя. Каждое решение, принятое при проектировании и сборке робота, напрямую влияет на его боевые возможности. Несмотря на то, что основной упор в Mech Engineer сделан на менеджмент ресурсов и конструирование мехов, игра также позволяет отдавать простые тактические приказы пилотам во время сражений.
Версия 1.0 принесла в игру несколько важных нововведений и улучшений. Теперь пилоты роботов полностью озвучены, что придаёт им больше индивидуальности. Кроме того, Mech Engineer получил поддержку нескольких новых языков, включая французский, немецкий, польский, португальский, бразильский, испанский и китайский. Стоит отметить, что русская локализация была доступна ещё во время раннего доступа.