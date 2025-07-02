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Mecha BREAK 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Научная фантастика
7.4 33 оценки

Бесплатный экшен Mecha Break только вышел, но уже стремительно набирает активных игроков

Gutsz Gutsz

Свежевышедший шутер Mecha Break буквально ворвался в чарты цифрового магазина Steam, опередив другие новинки этого месяца. Всего за 10 минут после запуска он привлёк более 50 тысяч игроков, а спустя несколько часов этот показатель превысил 76 тысяч. Для проекта от молодой китайской студии Amazing Seasun это настоящий успех — особенно учитывая конкуренцию в жанре PvP-экшенов и скепсис в адрес игр с мехами после провалов вроде Hawken.

Mecha Break предлагает сражения в форматах 3v3 и 6v6, глубокую кастомизацию мехов, пилотов и собственных баз, а также режим в духе extraction-шутеров. Механика перемещения и ведения боя напоминает гибрид Armored Core 6 и Titanfall, а визуальный стиль и интерфейс могут навеять ассоциации с Overwatch. Игра стартовала с «нулевого сезона», включающего множество заданий, скинов, валют и временных наград — всё в духе классической модели free-to-play.

Стоит отметить, что старт оказался не таким гладким, как график онлайна. Несмотря на впечатляющие цифры, отзывы в Steam пока «смешанные» — только 58% положительных на момент написания новости. Игроки жалуются на сетевые ошибки, долгие подключения и технические сбои. Впрочем, большинство критиков признают, что само ядро геймплея — динамичные битвы, дизайн мехов и визуальная подача — сделано достойно и уже находит свою аудиторию.

На данный момент Mecha Break доступна на ПК (Steam) и Xbox Series X/S. Релиз на PlayStation 5 ожидается позже, но точная дата пока не озвучена.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AngiFes

Не чего удивительного, проект бесплатный вот народ и вкатился попробовать новинку, тем более шутеров последнее время не так, что прям много выходят. Другое дело как долго такой онлайн продержится.

2
Леший3

даа. чет захотел че нибудь другое попробовать из шутеров. а там ниче и нету путевого... когда интересно появятся. че нибудь интересное ну и бесплатное 😀

Alex40001

месиво из спецэфектов

1
Пользователь ВКонтакте

зацени , пельмень // Илья Прохоров

1