Бесплатный экшен Mecha Break только вышел, но уже стремительно набирает активных игроков

Свежевышедший шутер Mecha Break буквально ворвался в чарты цифрового магазина Steam, опередив другие новинки этого месяца. Всего за 10 минут после запуска он привлёк более 50 тысяч игроков, а спустя несколько часов этот показатель превысил 76 тысяч. Для проекта от молодой китайской студии Amazing Seasun это настоящий успех — особенно учитывая конкуренцию в жанре PvP-экшенов и скепсис в адрес игр с мехами после провалов вроде Hawken.

Mecha Break предлагает сражения в форматах 3v3 и 6v6, глубокую кастомизацию мехов, пилотов и собственных баз, а также режим в духе extraction-шутеров. Механика перемещения и ведения боя напоминает гибрид Armored Core 6 и Titanfall, а визуальный стиль и интерфейс могут навеять ассоциации с Overwatch. Игра стартовала с «нулевого сезона», включающего множество заданий, скинов, валют и временных наград — всё в духе классической модели free-to-play.

Стоит отметить, что старт оказался не таким гладким, как график онлайна. Несмотря на впечатляющие цифры, отзывы в Steam пока «смешанные» — только 58% положительных на момент написания новости. Игроки жалуются на сетевые ошибки, долгие подключения и технические сбои. Впрочем, большинство критиков признают, что само ядро геймплея — динамичные битвы, дизайн мехов и визуальная подача — сделано достойно и уже находит свою аудиторию.

На данный момент Mecha Break доступна на ПК (Steam) и Xbox Series X/S. Релиз на PlayStation 5 ожидается позже, но точная дата пока не озвучена.