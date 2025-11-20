Mecha Break готовится к новому сезону: два робота и арсенал апгрейдов ждут игроков

Студия-разработчик Mecha Break анонсировала старт второго сезона проекта — 21 ноября. Игроков ждут значительные нововведения: два новых страйкера и обновлённый арсенал, а также косметические предметы и новый элитный пилот.

Главные новинки сезона — MIKILLJA и NORNE. MIKILLJA — сверхтяжёлый ударный танк, способный трансформироваться в огромную колесницу и прорывать оборону противника. В ближнем бою он настолько мощен, что может побеждать даже без оружия. NORNE, напротив, создан для дальнего боя. Он оснащён различными боеголовками для адаптации к разным условиям и главным оружием — длинным луком, стреляющим сверхбыстрыми снарядами. Подробности о возможностях обоих страйкеров разработчики обещают раскрыть позже.

Сезон также добавит новые виды оружия: часть из них можно будет приобрести за жетоны миссий, а другую — найти в ящиках с припасами. Новые косметические предметы позволят игрокам кастомизировать страйкеров и выделиться в бою.

Разработчики подчеркнули, что будут внимательно следить за отзывами сообщества, чтобы улучшать баланс и геймплей. В 2026 году планируется выпуск крупного обновления BREAK Edition, приуроченного к выходу игры на PS5. Напомним, Mecha Break вышла летом 2025 года и получила смешанные отзывы: критиковали медленный геймплей и чрезмерное количество микротранзакций, но многие игроки оценили стратегический подход к боям мехов.

Второй сезон обещает сделать игру динамичнее и добавить новые стратегии для фанатов механических сражений.