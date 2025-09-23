Новые героини и эпичные сражения мехов: Mecha BREAK открывает сезон Pulse of the Indigo Stone

Студия Amazing Seasun Games официально запустила первый полноценный сезон Mecha BREAK под названием Pulse of the Indigo Stone. Обновление уже доступно для игроков на ПК и Xbox Series менее чем через год после выхода игры в раннем доступе, продолжая тенденцию живого сезонного контента для конкурентных экшенов.

Главными новинками сезона стали два новых играбельных меха-страйкера — HEL и ALPHARD. HEL специализируется на скрытных операциях и дальнобойной артиллерии, позволяя устраивать внезапные атаки и контролировать поле боя на расстоянии. ALPHARD же делает упор на высокоскоростные штурмовые манёвры, вдохновленные классическими космическими сражениями из аниме. Разработчики рассчитывают, что новые мехи привлекут внимание широкой аудитории на предстоящей Tokyo Game Show.

Кроме того, в игре появились два новых пилота, каждый со своим уникальным стилем. Первый ролик показывает героиню Камию, на которую совершается покушение, однако она легко уничтожает целый взвод роботов всего за пару минут, демонстрируя зрелищность и динамику боёв. Во втором ролике раскрывается персонаж Генет — певица, участвующая в масштабном сражении в космосе, где каждая сцена выглядит как кадр дорогого аниме-блокбастера.

Разработчики переработали систему обучения, сделав освоение игрового процесса более дружелюбным для новичков. Также полностью переосмыслены системы Matrix Selections и Matrix Contract — аналоги боевых пропусков с гибкой структурой наград. Расширенные ежедневные, еженедельные и ежемесячные миссии теперь интегрированы в новую систему пропусков, позволяя игрокам получать больше контента и достижений.

Mecha BREAK доступна бесплатно на ПК и Xbox Series, и сезон Pulse of the Indigo Stone обещает сделать игру ещё более яркой и насыщенной для всех поклонников жанра, объединяя эпичные сражения мехов, новых героев и стратегические возможности.