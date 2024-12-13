Новый трейлер Mecha BREAK показывает новый режим и раскрывает дату выхода

На The Game Awards 2024 разработчики из Seasun Games наконец-то раскрыли окно релиза для своей многообещающей сетевой игры Mecha BREAK — проект стартует весной 2025 года. Новость на TGA 2024 была дополнена захватывающим трейлером, представляющим новые игровые механики и режимы.

Одной из главных особенностей нового трейлера стало представление режима экстракции — интенсивного игрового формата, где игрокам предстоит проявить максимум тактики и слаженности. Разработчики также учли пожелания игроков, добавив возможность смены оружия в бою, что делает сражения еще более динамичными.

Mecha BREAK преодолела отметку в 1 миллион желающих на Steam, став 15-й по популярности среди самых ожидаемых игр. А в ходе недавнего открытого бета-тестирования проект привлек более 50 тысяч участников.

Смесь яростных боевых действий и смертоносных мехов будет доступна на ПК и консолях Xbox Series. Позднее проект обещает выйти также и на консолях PlayStation.