Россия вошла в топ-3 стран по числу игроков в бесплатном шутере Mecha BREAK

Ранее геймеры раскритиковали разработчиков за жадность

В начале июля на ПК и Xbox вышел условно-бесплатный меха-шутер с видом от третьего лица Mecha BREAK. По данным аналитического сервиса VG Insights, Россия заняла третье место в топе по числу игроков. Любопытно, что на ту же строчку приземлились еще две страны — Япония и Бразилия. Доля каждого региона составила по 4% от общего количества геймеров Mecha BREAK.

На второй строчке с 16% оказались США. А на первое место ожидаемо взлетел Китай с 35%: новый меха-шутер разработали именно в этой стране.

По информации VG Insights, в Mecha BREAK сыграли уже более 1,6 млн игроков. На ПК пришлось 79% от общего количества геймеров, а на Xbox Series — только 21%, даже несмотря на доступ в Game Pass. Среднее время сессии составило 5,3 часа.

Героями Mecha BREAK выступают пилоты боевых роботов, пытающиеся спасти планету от уничтожения. Геймплей предлагает разные стили: от ближнего боя с топорами и алебардами до уничтожения врагов на расстоянии ракетными залпами и энергетическими лучами. Еще игроки могут детально кастомизировать боевых роботов.

Ранее геймеры раскритиковали разработчиков Mecha BREAK из-за агрессивной монетизации. Со времен бета-тестов некоторые функции стали платными, а за часть скинов просят $50 (около 4 тыс. рублей). В итоге игроки назвали жадность авторов шутера «бредовой».