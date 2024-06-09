Свежий геймплейный трейлер Mecha BREAK

Динамичные бои роботов, яркие вспышки и куча металла, которая в реальной жизни даже не могла бы стоять — продемонстрированный геймплей Mecha BREAK никого не оставит равнодушным.
По имеющейся информации, Mecha BREAK станет онлайн-экшеном как с PvP так и с PvE контентом. Игрокам будет предложено на выбор несколько роботов, со своими пилотами и историей. В одиночку и отрядами, предстоит вступать в битвы с монстрами и другими меха-войнами. Возможности кастомизации предусмотрены, но их глубина неизвестна.
Как было показано во время презентации Xbox, Mecha BREAK будет доступен в 2025 году на Xbox Series X/S. Mecha BREAK также будет доступна на PS5. Закрытый бета-тест Xbox Series X будет доступен в августе 2024 года.
гандам арморед кор.
УХ